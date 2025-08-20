Cupra presentará el nuevo Tindaya en el próximo salón de Múnich

Ni Dark Rebel ni Raval. Tindaya. Ese es el nombre del modelo que actuará como reclamo de la marca española Cupra en la próxima edición del Salón Internacional de Múnich que se celebrará a partir del próximo 8 de septiembre. La firma que dirige interinamente (sí, interinamente aún, parece increíble) Makus Haupt mostrará un modelo deportivo, compacto y de altas prestaciones que llevará el nombre de una de las montañas volcánicas de Fuerteventura. Será la estrella de una muestra en la que también veremos la versión ya definitiva del Cupra Raval.

La firma rebelde de Seat S.A. no se ha prodigado en más detalles y en un escueto comunicado, casi más pensado para hacer picar en redes sociales que para informar, ha señalado que "el Cupra Tindaya recibe su nombre de una montaña volcánica que se eleva en la isla de Fuerteventura, en el salvaje océano Atlántico. Su superficie de piedra, de tonos cobrizos, evoca la firma de Cupra, mientras que su forma sin pulir conecta con los materiales y texturas del lenguaje de diseño de la marca", una filosofía que esperamos a ver convertido en fibra, chapa y tecnología sobre ruedas.

Estilo ¿'dramático'?

El CupraTindaya es un prototipo que desde la marca han queridodecir que "adopta el carácter dramático de la montaña que le da nombre", descripción ambigua a la par que curiosa, "con un diseño exterior e interior que cobra vida a partir de una idea radical pero sencilla". Esa idea es la que ya empezó a defender el anterior presidente Wayne Griffiths en la que se refería a la búsqueda de conductores para los nuevos modelos de la marca.

Ahora la idea sigue evolucionando: “No drivers, no Cupra”. Desde la marca señalan que "el prototipo se presenta como la máxima expresión enfocada al conductor, al tiempo que proporciona una experiencia única que potencia las emociones de quien se sienta al volante".

Si quitamos la paja y el adorno de adjetivos en el lenguaje, nos podemos quedar con la idea de que el Cupra Tindaya adelanta los elementos de diseño que seguirán los modelos que seguirán al Cupra Raval (su estreno real más inmediato). Al menos tres modelos más formarán la carpeta de muestrario de Cupra en los próximos años. Unos reemplazando a modelos ya existentes y otros de nueva creación. La nueva partida de Cupra empieza en Múnich. Estados Unidos, el sueño de Griffiths, deberá esperar a que erupcionen los nuevos Tindaya. O eso parece.