Cuidado con la nueva señal de la DGT en los semáforos: conlleva multas de 200 euros

La Dirección General de Tráfico confirmó que a partir del pasado mes de julio, se estrenó un nuevo catálogo de señales. El Gobierno aprobó esta actualización para adaptar el listado a los nuevos cambios tecnológicos, sociales y de movilidad. Algunas señales aparecen como la S-991c, que si te la saltas, te pueden poner una buena multa y hasta la retirada de puntos en el carnet de conducir.

Debes prestar mucha atención a todas las señales de la DGT, en especial a esta que ya puedes encontrar en muchos cruces de Madrid y Barcelona. Esta señal es rectangular con el fondo blanco y en ella un coche, un camión y una moto, con un semáforo rojo. ¿Sabes qué significa esta señal y qué multas te pueden poner si la incumples?

La nueva señal S-991c / DGT

Semáforo en rojo

La señal S-991c del Reglamento General de Circulación español indica un “control de semáforo en rojo” y avisa de la existencia de un dispositivo de control. Esta señal muestra que hay un radar en un semáforo. Según datos de la propia DGT, hay más de 500 de estos radares semáforo repartidos por todas las ciudades españolas.

Estos radares se colocan en un poste similar al de los semáforos, unos 25 metros antes de la línea de detención o del punto de parada obligatoria del vehículo. Su funcionamiento consiste en que las cámaras de vigilancia se activan cuando el semáforo está en ámbar o en rojo. Cuando esto pasa, la cámara saca dos imágenes: Una cuando el vehículo está antes de la línea de detención, y otra una vez el vehículo ha cruzado por completo el semáforo.

Las multas que conlleva incumplir la señal S-991c

La sanción si no cumples esta señal sólo será válida si tiene las dos imágenes: con el semáforo en rojo o ámbar, y la otra en la que se vea claramente la matrícula del vehículo. Infringir esta señal es algo grave, ya que la Ley de Tráfico la sanciona con hasta 200 euros y 4 puntos en el carnet de conducir, por saltarse un semáforo en rojo.