Volkswagen alcanza un nuevo hito entregando 1,5 millones de vehículos eléctricos

Volkswagen sigue abriendo camino hacia la electrificación. La marca alemana llega a la cifra de 1,5 millones de vehículos vendidos de la familia ID (su gama totalmente eléctrica), en apenas cinco años. El pasado 15 de agosto, Olaf Lies, Ministro Presidente de la Baja Sajonia (Alemania), entregó el ID.7 Tourer Pro negro, el vehículo que marcó este hito para la firma alemana.

La marca de automóviles creada en 1937 lidera las estadísticas de matriculación en el segmento eléctrico en Europa: “Esto confirma que nuestra cartera incluye los vehículos que nuestros clientes necesitan. Como empresa, vamos por buen camino. Volkswagen sigue siendo pionera en la fase de expansión de la electromovilidad”, explicó Martin Sander, Miembro del Consejo de Administración responsable de Ventas, Marketing y Posventa de Volkswagen, en el comunicado de prensa.

El coche ID.7 Tourer Pro de Volkswagen / Volkswagen

La historia eléctrica de Volkswagen

Hace casi cinco años, en septiembre de 2020, se entregaron los primeros vehículos eléctricos de la familia ID de Volkswagen. El ID.3 fue el primer modelo desarrollado exclusivamente como coche eléctrico. Después le siguió el SUV ID.4 (2021) y su versión coupé ID.5, además del bus eléctrico ID. Buzz.

Las incorporaciones más recientes a la familia ID son el ID.7 y el ID.7 Tourer, que salieron al mercado en 2024. El ID.7 Tourer, coche que tiene una autonomía de unos 606 kilómetros, fue el vehículo eléctrico con mayor número de matriculaciones en Alemania en el primer semestre de 2025.

Volkswagen ID.3, el primer modelo 100% eléctrico / Volkswagen

El futuro del eléctrico: ID.2 e ID.1

La firma alemana ya está pensando en el futuro. El año que viene llegará al mercado el ID.2all, un compacto eléctrico que se fabricará en Martorell. Este coche costará menos de 25.000 euros. En 2027 saldrá el ID.Every1, que rondará los 20.000 euros y estará producido en Portugal. Este vehículo pretende convertirse en el eléctrico más asequible de Volkswagen.

Una de las insignias de la automoción europea es la electrificación del Golf y la continuidad del SUV Tiguan propulsado solo por baterías. Olaf Lies, declaró que “todo el equipo de Volkswagen puede enorgullecerse de estas estadísticas”, pero la firma de automóviles alemana no se quiere quedar ahí, y Sander dice: “El objetivo es claro: Volkswagen quiere que la electromovilidad sea accesible para todos: asequible, fiable y sostenible”.