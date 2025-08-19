La mayoría de los Renault que se venden en España son 'made in Spain'

En enero de 2021 Sebastién Guigues tomó la dirección general de Renault en España, y en cuatro años, en el momento de su marcha a Italia para ocupar la dirección del país transalpino dejó la marca en la cima de ventas. Se deduce una labor impecable, tal y como en su día le encargó Luca de Meo (quien le fichó de Seat), pero el éxito va más allá, un éxito que el sucesor (temporal) de Guigues, Jesús Bóveda quiere seguir aumentando. Y es que de todos los vehículos de Renault que se venden en nuestro país en lo que llevamos de año, el 55% son 'made in Spain'. Y eso no es moco de pavo.

Las plantas de Palencia y Valladolid producen unos 350.000 vehículos al año y son estratégicas para el desarrollo de la hibridación en el grupo. También lo son para nuestro mercado, ya que en los siete primeros meses de 2025 casi 28.000 coches se han quedado aquí, para los clientes españoles. Con la electrificación ganando enteros, la hibridación juega un papel esencial y la compañía tiene claro que España es una punta de lanza en ese terreno. De ahí las cifras alcanzadas en los últimos meses.

Renault admite que "gran parte de este resultado se debe a que España es el Polo de Hibridación, al producir cinco de los siete modelos híbridos que actualmente comercializa la marca Renault: Captur y Symbioz de producen en Valladolid y Nuevo Austral, Nuevo Espace y Rafale en Palencia. Con 12.368 unidades matriculadas, Captur es el vehículo de Renault producido en España más vendido en el país seguido de Austral (6.489), Symbioz (4.831), Rafale (2.761) y Espace (1.541) - las 6 unidades restantes se corresponden con stock de Mégane de cuarta generación", explican des de la marca.

El nuevo CEO de Renault Group, François Provost, es consciente y sabedor de la fuerza de nuestras fábricas y en nuestra última conversación ya trasladó a Neomotor y El Periódico su confianza en la calidad y la competitividad de las instalaciones de Palencia y Valladolid.

Gran oferta tecnológica

Todos los modelos de Renault que se fabrican en España están disponibles con motorizaciones full hybrid E-Tech, la tecnología desarrollada por Renault. Estos coches pueden circular en modo eléctrico hasta el 80% del tiempo en ciudad, sin necesidad de enchufe, y con una reducción del consumo del 40%. El éxito de los vehículos Renault 'made in Spain' certifica la buena acogida (damos fe) de esta tecnología full hybrid E-Tech de Renault. Los vehículos híbridos representan el 44% de las ventas de turismos de la marca (frente al 18% de la cuota de híbridos del mercado español). No en vano, Renault es la segunda marca que más vehículos híbridos vende en España.