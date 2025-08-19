Marcas
¿Quién está detrás de la marca Lynk & Co?
Esta marca de coches es relativamente nueva, ya que nació en 2016, y su modelo estrella es el Lynk & Co 01
Andrea Gil
Aunque no está entre las marcas más vendidas en España, muchos lectores habrán podido ver en circulación algún que otro Lynk & Co.
Está marca es, sin duda, nueva dentro del escenario automovilístico, ya que se fundó en 2016. Pero, ¿quién está detrás de Lynk & Co y a quién pertenece esta marca de coches?
Más china que sueca
Lynk & Co nace del acuerdo entre dos compañías: Volvo y Geely. Así, la nacionalidad de esta marca es chino-sueca.
No obstante, Geely ostenta la mayoría en cuanto a la propiedad de Lynk & Co se refiere. Y es que a principios de este año Volvo cedió su 30% de Lynk & Co a Zeekr. De todas formas, aunque haya diferentes nombres al mando de las acciones de Lynk & Co, todo queda en casa.
Geely Auto Group nace en 1979 como fabricante de automóviles en Hangzhou, China, y como subsidiaria de Zhejiang Geely Holding Group.
Bajo el paraguas de este holding también están otras marcas como Zeekr y la propia Lynk & Co. Pero es que, además, Zhejiang Geely también es la empresa matriz detás de Volvo Cars Group desde el pasado 2010, cuando la compró a Ford Motor Company. Eso sí, aunque es propiedad de este holding chino, Volvo Cars sigue teniendo su sede en Gotemburgo, Suecia, donde se diseñan los Lynk & Co.
Movilidad al alcance de todos
En 2021, las marcas bajo la administración de Geely vendieron más de 1,32 millones de vehículos: Geely Auto mantuvo su posición como el fabricante de automóviles chino más vendidos durante cinco años consecutivos y Lynk & Co estableció un nuevo récord anual de ventas.
Dentro de la gama de vehículos de Lynk & Co actualmente se cuentan el Lynk & Co 01, su líder en ventas y que ha estrenado una nueva generación, el Lynk & Co 02 y el C08. Bajo el lema "la movilidad debería estar al alcance de todos", los pilares que fundamentan la producción y la gama de Lynk & Co son la tecnología y la conectividad de los vehículos. Igualmente, la marca ofrece modelos de suscripción y alquiler a largo plazo como nuevas formas de disfrutar de un vehículo sin tener que afrontar la compra total de uno nuevo.
