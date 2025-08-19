Tres coches eléctricos por menos de 20.000 euros y sin ayudas

Los coches eléctricos, por norma general, son más caros que sus homólogos de combustión. No obstante, se pueden disfrutar de ayudas a la compra como las del Plan Moves o ventajas fiscales como la deducción en el IRPF.

Pese al precio más elevado, sí que hay algunos modelos que se mantienen, incluso sin ayudas, por debajo del umbral de los 20.000 euros.

Eso sí, no son coches que destaquen especialmente por sus cifras de autonomía o por su tamaño. Se trata de utilitarios concebidos con una clara personalidad urbana, pero tanto para aquellos que necesitan un coche con etiqueta Cero para moverse por una ciudad con zona de bajas emisiones como para ser un segundo vehículo con el que moverse cómodamente por ciudad, son la opción perfecta si se habla de utilidad y precio.

BYD Dolphin Surf

El primero de la lista es el BYD Dolphin Surf, que ya se presentó como uno de los coches eléctricos más baratos del mercados. La tecnología de BYD en cuanto a baterías ya goza de la correspondiente fama. Con la batería pequeña, de 30 kWh, la autonomía combinada es de 220 kilómetros, que sube hasta los 356 kilómetros solo en ciudad. La batería de 43,2 kWh homologa 322 kilómetros en ciclo combinado y 507 en ciudad.

BYD Dolphin Surf / BYD

En el interior tiene la ya conocida pantalla giratoria de BYD de 10 pulgadas, además de apertura por NFC sin llaves y control por voz. La potencia empieza en los 88 CV para la versión de acceso. Su precio de entrada, con promoción de la marca pero sin descuento del Plan Moves, es de 18.780 euros.

Leapmotor T03

El Leapmotor T03 es un coche que sigue esta línea. Es un cuatro plazas y cinco puertas, con una autonomía el ciclo combinado de 265 kilómetros que llega hasta los 395 kilómetros en ciudad. Entrega 95 CV de potencia.

El coche eléctrico Leapmotor T03 / LEAPMOTOR

Disfruta de techo panorámico de 42 pulgadas y parasol eléctrico, además de un sistema de infoentretenimiento y conectividad a la última con actualizaciones de software ilimitadas. El precio sin ayudas y sin financiación es de 17.643,19 euros.

Dacia Spring

Disponible en tres versiones, la de acceso, Expression, entrega 45 CV y tiene una autonomía eléctrica mixta de 225 kilómetros gracias a su batería de 26,8 kWh.

Dacia Spring / Dacia

Dentro, es un coche espartano, con un cuadro de instrumentos digital de 7 pulgadas y ayudas a la conducción. El precio de esta versión es de 17.890 euros sin ayudas y la Extreme, que sí que cuenta con pantalla de infroentretenimiento y entrega 65 CV, se queda en los 19.890 euros, justo al límite.