8 errores que pueden provocar que te estreses al volante

Aparcar es uno de los principales problemas que afectan a la movilidad en las ciudades. Se estima que los conductores pasan una media de 2.500 horas de su vida buscando aparcamiento y que el 30% del tráfico de las ciudades lo causan vehículos que buscan dónde estacionar, lo que contribuye a la emisión de hasta 50 millones de toneladas de polución en Europa.

Según el estudio “Hábitos de movilidad y aparcamiento en España”, realizado por EasyPark, el 75% de los españoles aseguran que les estresa conducir. Entre las situaciones que más estrés generan a los españoles al volante, un 63,7% de la población señala que los momentos más tensos los sufren cuando un coche que circula detrás se acerca demasiado. Además, un 31,2% menciona que los cruces son una fuente de gran estrés, mientras que un 23,8% destaca que los aparcamientos en pendiente les resultan particularmente estresantes.

Por ello, a continuación te contamos 8 errores que puedes evitar para no estresarte tanto cuando estés al volante: