Consejos
8 errores que pueden provocar que te estreses al volante
El 75% de los conductores españoles aseguran que les estresa conducir, por lo que te traemos unas directrices para que no te pase
Fernando Álvarez
Aparcar es uno de los principales problemas que afectan a la movilidad en las ciudades. Se estima que los conductores pasan una media de 2.500 horas de su vida buscando aparcamiento y que el 30% del tráfico de las ciudades lo causan vehículos que buscan dónde estacionar, lo que contribuye a la emisión de hasta 50 millones de toneladas de polución en Europa.
Según el estudio “Hábitos de movilidad y aparcamiento en España”, realizado por EasyPark, el 75% de los españoles aseguran que les estresa conducir. Entre las situaciones que más estrés generan a los españoles al volante, un 63,7% de la población señala que los momentos más tensos los sufren cuando un coche que circula detrás se acerca demasiado. Además, un 31,2% menciona que los cruces son una fuente de gran estrés, mientras que un 23,8% destaca que los aparcamientos en pendiente les resultan particularmente estresantes.
Por ello, a continuación te contamos 8 errores que puedes evitar para no estresarte tanto cuando estés al volante:
- Salir con el tiempo justo: conducir con prisa es muy estresante, por lo que recomendamos salir con un margen prudencial. Puede parecer una pérdida de tiempo, pero hay muchas circunstancias que pueden retrasar nuestra llegada, como el estado del tráfico o no saber dónde aparcar. Es un pequeño esfuerzo que vale la pena.
- No aprovechar la tecnología: cada vez existen más aplicaciones que nos facilitan la conducción, como Google Maps o Waze, en las que se puede ver el estado del tráfico o la afluencia de personas en un lugar concreto.
- Llevarse los problemas de viaje: conducir enfadado o incluso mantener una discusión al volante es muy peligroso (y hasta sancionable si los Agentes consideran que no estás prestando atención a la conducción). Los problemas deben dejarse fuera del coche y centrarse en realizar una conducción cómoda y tranquila.
- No planificar: improvisar al volante no suele ser bueno. Si tienes clara la hora y la zona a la que deseas ir, lo mejor es reservar plaza en un parking, evitando así sorpresas de última hora.
- No usar los aparcamientos disuasorios: son una buena opción para no perder tiempo buscando sitio. Estará bien aparcado y disfrutarás de un agradable paseo hasta tu lugar de destino.
- Huir de la zona regulada: algunos conductores evitan la zona azul, pero tiene muchas ventajas: hay más plazas libres y suele estar situada en los centros urbanos.
- Conducir incómodo: todo influye en la conducción, desde la temperatura del vehículo hasta el calzado que nos ponemos. Sentirse bien mientras conduces es muy importante por lo que utiliza ropa cómoda, regula el aire acondicionado y elige una música que te guste.
- Ignorar las normas de cada ciudad: si no quieres dedicar tiempo y esfuerzo a conocer los horarios y normas de aparcamiento de las ciudades que visitas, confía en la tecnología para consultar los lugares por los que puedes o no circular.
