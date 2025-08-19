5 trucos para ahorrar gasolina a la vuelta de las vacaciones

El verano ya va llegando a su fin y son muchos los conductores que se desplazarán por las carreteras en los días que quedan de agosto. De acuerdo con la Dirección General de Tráfico (DGT), se esperan 52,9 millones de desplazamientos en carretera durante este mes, por lo que te traemos una serie de consejos que te ayudarán a ahorrar combustible y mejorar la seguridad vial durante las próximas semanas.

1. Evita frenazos innecesarios

Acelerar gradualmente y frenar suavemente puede mejorar el ahorro de combustible hasta entre un 15 % y un 30 % en carretera y entre un 10 % y un 40 % en ciudad, además de mantener en buen estado otros componentes como los frenos.

Cada vez que se frena bruscamente, se desperdicia la energía generada por el motor. Es importante observar el comportamiento de los vehículos que van por delante, frenar, levantar el pie del acelerador con antelación y aprovechar la inercia siempre que sea posible.

2. Mantén el coche en buen estado

Un mantenimiento adecuado del vehículo, como utilizar el aceite recomendado, controlar la presión de los neumáticos, cambiar los filtros de aire, limpiar las bujías y preservar la limpieza general del coche, favorece un funcionamiento más eficiente y un menor consumo de combustible.

La acumulación de suciedad y polvo puede afectar el rendimiento del motor, por lo que mantener el vehículo limpio también es esencial.

3. Reduce la carga del vehículo

Eliminar objetos innecesarios del maletero y del interior aligera el peso y mejora la eficiencia del coche. Asimismo, limitar el uso de bacas o portaequipajes cuando no sean imprescindibles ayuda a reducir la resistencia al viento, especialmente a altas velocidades.

También es importante mantener las ventanas cerradas en carretera, ya que abiertas generan mayor arrastre y, por tanto, un mayor gasto de combustible. Siempre que sea posible, es recomendable moderar el uso del aire acondicionado, ya que su uso intensivo también puede afectar negativamente al rendimiento del vehículo.

4. Controla las marchas

Es recomendable conducir usando marchas altas siempre que sea posible, ya que mantener el motor a bajas revoluciones reduce el consumo. Cambiar de marcha de forma suave y a tiempo, evitando aceleraciones bruscas y revoluciones altas, ayuda a que el motor trabaje de manera más eficiente y a prolongar su vida útil.

5. Planifica tu viaje

Usar aplicaciones de navegación como Google Maps o Waze para evitar el tráfico permite mantener una velocidad constante y disminuir el consumo. Como explica Plenergy, antes de viajar es recomendable ver qué ruta vas a seguir, para localizar puntos en los que puedas parar a descansar o incluso a repostar o cargar tu vehículo.