¿Sabías que puedes comprar coches en Amazon? Y sí, también de segunda mano

Amazon presentó su plataforma Amazon Autos, en colaboración con Hyundai, a principios de este año.

Desde buscar, encargar y financiar un Hyundai, cualquier usuario de este marketplace puede disfrutar de un coche nuevo en cuestión de varios clics.

Comprar coche desde una app

Eso sí, solo en Estados Unidos, donde por el momento funciona la plataforma Amazon Autos. Este programa está disponible en más de un centenar de ciudades de EE.UU.

Fan Jin, directora global de Amazon Autos, ha declarado que la respuesta tanto de los consumidores como de los concesionarios ha sido alentadora. "La satisfacción del cliente con su compra en Amazon Auto está por las nubes".

Catálogo de Hyundai en Amazon Autos. / Amazon

Y es que Amazon Autos responde a una tendencia global que se viene observando desde antes de la pandemia. Los clientes buscan coches online y este interés se disparó durante 2020.

Después de haber puesto en marcha en colaboración directa con Hyundai la venta de coches a través de Amazon, el marketplace ahora ha expandido su oferta.

También coches de segunda mano

El último anuncio de Amazon al respecto de esta iniciativa es que, además de coches nuevos, los usuarios van a poder escoger también coches de segunda mano y de ocasión certificados. En este caso, trabajando directamente con los concesionarios en vez de con la marca.

Esta expansión responde a la necesidad de los consumidores de disponer de más inventario, más marcas y más modelos disponibles. "Los clientes han expresado que su principal petición es contar con más variedad en la experiencia de Amazon Autos, especialmente poder ver diferentes marcas y estados de los vehículos".

Amazo Autos está activo en estos estados. / Amazon

Los compradores que adquieran su vehículo de segunda mano a través de Amazon Autos disfrutarán de una política de devolución de tres días o 100 millas (160 kilómetros), así como una garantía limitada de 30 días o 1.000 millas (1.600 kilómetros) para vehículos usados y certificados. Esto se suma a la garantía de 5 años o 100.000 millas (160.000 kilómetros) de Hyundai para vehículos CPO.

Permitir que los concesionarios Hyundai incluyan su inventario de coches usados permite a los clientes elegir entre otras marcas, pero aquellos modelos con certificado CPO serán, por ahora, exclusivamente de Hyundai.

Jin explicó que Amazon se está expandiendo a otras marcas, pero todavía no se han especificado ni cuántos ni cuáles. Tampoco se sabe si esta iniciativa se va a expandir a otros mercados, como el español.