Porsche homenajea a la carretera Transfăgărășan con una edición limitada del 911

Porsche ha querido rendir homenaje a una de las carreteras más impresionantes del mundo -la carretera Transfăgărășan, que atraviesa las montañas de Făgăraş para unir las regiones rumanas de Muntenia y Transilvania- con una edición limitada de 10 unidades del 911 Carrera 4 GTS. El primer vehículo ha sido entregado a su propietario rumano.

Cada una de las 10 unidades está personalizada al detalle / Porsche

No es la primera vez

El año pasado, cuando la “carretera que toca las nubes” cumplió 50 años, la marca alemana también hizo un homenaje con el 911 Turbo. Eso llevó a los clubes Porsche de Rumanía y Moldavia a organizar una ruta en la que participaron unos 110 coches y 200 invitados.

Por esas mismas fechas, inspirado por el medio siglo de la legendaria carretera, el equipo Porsche Sonderwunsch de Zuffenhausen comenzó a trabajar en un modelo conmemorativo muy especial: el 911 Carrera 4 GTS Tribute to Transfăgărășan. Solo se fabricarían 10 unidades, cada una de ellas personalizada hasta el más mínimo detalle por su futuro propietario, en colaboración con los expertos de Sonderwunsch y Style Porsche. Ahora, un año después, el primero de los coches ha sido entregado a su nuevo hogar en Rumanía, donde ha comenzado su andadura con un recorrido por la propia Transfăgărășan.

La carretera Transfăgărășan / Porsche

“El año pasado, cuando recorrimos la Transfăgărășan con motivo del 50º aniversario del 911 Turbo, encontramos mucha inspiración para esta edición especial” explica Alexander Fabig, Vicepresidente de Personalización y Clásicos de Porsche.

El protagonista en detalle

Acabado en el color gris Graphite de Paint to Sample, la primera de las 10 unidades luce llantas con radios pintados en rojo Guardia, un tono que también rodea los faros, lo que añade un llamativo acento visual al frontal. En las puertas se muestra una sutil inscripción “Tribute to Transfăgărășan”, mientras que los pilares lucen una placa que identifica al vehículo como uno de los 10 ejemplares de la edición especial. En la parte trasera, las lamas de la rejilla del motor están discretamente pintadas en azul, amarillo y rojo, los colores de la bandera rumana.

La inscripción "Tribute to Transfăgărășan" está presente en todo el interior / Porsche

En el interior, también está la inscripción Tribute to Transfăgărășan iluminada en los umbrales, bordada en los reposacabezas y grabada en el reposabrazos central. Además, junto con el logotipo, está presente en el lado derecho del salpicadero.

La inscripción "Tribute to Transfăgărășan" está presente en todo el interior / Porsche

Personalización a través del programa Sonderwunsch

Si bien los 10 vehículos lucen la insignia conmemorativa en el exterior, detalles con la bandera rumana y elementos interiores personalizados, cada uno de ellos ha sido configurado individualmente por su futuro propietario a través del programa Porsche Sonderwunsch. Algunos han elegido acabados de pintura especiales, diferentes materiales para el interior y diversos accesorios. Por tanto, cada ejemplar es único, aunque todos tienen en común el homenaje que rinden a una de las carreteras más emblemáticas del mundo.

La primera de las 10 unidades luce llantas con radios pintados en rojo Guardia / Porsche

Los clientes pudieron disfrutar de un avance a principios de este año, cuando visitaron Sonderwunsch Manufaktur en Zuffenhausen y comentaron con los especialistas los últimos detalles de sus coches. Los nueve restantes se entregarán en un evento que se celebrará a finales de agosto.

En la parte trasera, las lamas de la rejilla del motor están discretamente pintadas en azul, amarillo y rojo, los colores de la bandera rumana. / Porsche

Adrian Pascu, de Porsche Inter Auto Rumanía, ha comentado: “La Transfăgărășan es conocida por los amantes del motor de todo el mundo por sus magníficos paisajes y sus curvas cerradas. Estoy deseando ver estos excepcionales coches circulando por la carretera a la que rinden homenaje”.