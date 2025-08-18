Lancia recupera la esencia del Gamma para celebrar su 115 aniversario

Después de años de incertidumbre, con un único modelo a la venta, Lancia empieza a abrirse camino, de nuevo, en el mercado automovilístico.

Lo hace con la electrificación como pilar fundamental y sin dejar su historia atrás. La mayoría de sus nuevos modelos van a heredar nombres que resuenan en los recuerdos de muchos apasionados del motor.

El primer coche con el que la marca italiana comenzó su nuevo camino es el Ypsilon, el modelo que ha mantenido Lancia a flote, con el que también recupera las históricas siglas HF y el reconocido elefante rojo.

Nuevo Lancia Gamma

El siguiente coche que Lancia va a presentar el próximo 2026 va a sacar del olvido otro nombre mítico: Lancia Gamma.

El Lancia Gamma de 1910, también llamado Lancia 20HP, presentaba grandes innovaciones técnicas y altas prestaciones para la época. Se comecializaba con un motor de cuatro cilindros en línea que, con 3.460 centímetros cúbicos, generaba 40 CV de potencia. Se ofreció también al público de la época una versión aún más capaz, con 50 CV y una cilindrada de 4,7 litros. Su velocidad máxima eran los 110 kilómetros por hora.

Lancia Gamma de 1910. / Lancia

Después, en 1976, se presentó en Ginebra el Lancia Gamma que muchos recordarán: una berlina de alta gama diseñada por Pininfarina con un motor de 2.484 centíemtros cúbicos de cilindrada, cambio de cinco velocidades y tracción delantera. Se comercializó hasta 1984.

Futuro eléctrico

Ahora, Lancia retoma este mítico nombre para seguir su nuevo camino, donde la electrificación es fundamental. El nuevo Lancia Gamma, ya confirmado el modelo con este nombre, llegará al mercado previsiblemente en 2026 y estará 100% fabricado en Italia. El lugar escogido es la histórica planta de Melfi, en Basilicata, al sur del país, donde ya se fabrican el Jeep Compass y el Renegade.

Nuevo Lancia Gamma. / Lancia

Entre las versiones que estén por llegar, no faltará una 100% eléctrica de altas prestaciones, aunque la plataforma del coche será la multinenergía STLA Medium de Stellantis. La carrocería elegida para el nuevo Gamma será un fastback de 4,7 metros de largo.