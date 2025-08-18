Honda viste de gala a la Forza 750 y a la X-ADV con nuevos colores para 2026

Honda arranca la temporada 2026 apostando por el diseño y la exclusividad en dos de sus modelos estrella en Europa: la Forza 750 y la X-ADV. Ambos recibirán nuevas opciones de color que, sin alterar su mecánica ni parte ciclo, aportan un aire renovado a su imagen y consolidan su estatus dentro del segmento premium. No es un simple cambio estético, sino un guiño al usuario que busca diferenciarse y que aprecia tanto la tecnología como el estilo.

Guiño a la herencia deportiva y aventurera de Honda

El X-ADV, una de las creaciones más rompedoras de Honda en los últimos años, ha sabido ganarse un hueco en el mercado como ningún otro maxiescúter de espíritu adventure. Prueba de ello es su posición como la tercera moto más vendida de Honda en 2025. La nueva gama cromática incluye el Negro Graphite, el Gris Mate Deep Mud, el Blanco Glare Perlado y, como novedad, una edición especial Blanco Glare Mate Perlado con gráficos azules y rojos que rinde homenaje a la mítica decoración tricolor de modelos como la Africa Twin o la Transalp. Un guiño directo a la herencia deportiva y aventurera de la marca.

Por su parte, la Forza 750, referencia urbana por excelencia en el segmento de las maxiescúter GT, apuesta por una paleta de tonos neutros y sofisticados que realzan sus líneas afiladas. Se mantiene disponible en Negro Ballistic Mate Metalizado y Gris Warm Ash Metalizado, a los que se suma el nuevo Blanco Glare Perlado. Este acabado, además de aportar un toque de elegancia, resalta la combinación entre la aerodinámica de su diseño y la solidez de su presencia en la calle.

Honda X-ADV / Honda

Suavidad y precisión en el cambio

Ambos modelos equipan de serie la transmisión de doble embrague DCT (Dual Clutch Transmission), una tecnología patentada por Honda que combina la suavidad de un cambio automático con la precisión de un manual. El DCT utiliza dos embragues independientes: uno para las marchas impares y otro para las pares.

De este modo, mientras una marcha está engranada, la siguiente ya está preseleccionada, lo que permite cambios ultra rápidos y sin interrupciones en la entrega de potencia. El conductor puede elegir entre dejar que el sistema gestione las marchas de forma automática —optimizando consumo y rendimiento— o intervenir manualmente mediante levas en el manillar, lo que añade un toque más deportivo y controlado a la conducción.

En este sentido cabe destacar que el sistema DCT (Dual Clutch Transmission) de Honda dispone de diferentes modos de conducción, y esa es precisamente una de sus grandes virtudes. En estos modelos —la Forza 750 y la X-ADV— el DCT permite:

Modo Automático (AT): el propio sistema decide cuándo subir o bajar marchas según el estilo de conducción y las condiciones . Dentro de este modo, se pueden seleccionar diferentes programas que priorizan el confort, el ahorro de combustible o el rendimiento . Por ejemplo, un modo más relajado cambia antes de marcha para circular suave y eficiente , mientras que otro mantiene el motor más alto de vueltas para lograr una respuesta más inmediata.

el propio sistema decide . Dentro de este modo, se pueden seleccionar diferentes programas que priorizan el confort, el . Por ejemplo, un cambia antes de marcha para , mientras que otro mantiene el motor más alto de vueltas para lograr una Modo Manual (MT): el conductor tiene el control total de las marchas a través de unas levas en el manillar, sin necesidad de accionar embrague . Esto permite una conducción más deportiva o precisa, sobre todo en carreteras reviradas o al adelantar .

el conductor tiene el a través de unas levas en el manillar, . Esto permite una conducción más deportiva o precisa, sobre todo en . Modos personalizables: en algunos programas, como el “User” en el X-ADV, es posible configurar la respuesta del acelerador, el freno motor o el momento de los cambios a gusto del piloto.

Honda Forza 750 / Honda

Más allá del color, ambas conservan el motor bicilíndrico en paralelo de 745 cc, eficiente y contundente, junto con la caja de cambios de doble embrague (DCT) que ha marcado un antes y un después en la conducción de Honda. El chasis y la parte ciclo siguen a la altura de su rango: basculante de aluminio, suspensión trasera Pro-Link con bieletas, horquilla delantera invertida de 41 mm y frenos delanteros con pinzas radiales de cuatro pistones.

Todo ello se traduce en una experiencia de conducción sólida, precisa y cómoda, ya sea circulando por ciudad, afrontando un puerto de montaña o explorando caminos menos convencionales en el caso de la X-ADV.

Honda X-ADV / Honda

Evolución calculada y sostenible

La apuesta de Honda por la sostenibilidad se mantiene intacta. Tanto la Forza 750 como la X-ADV emplean plásticos reciclados y de biomasa, acercándose al objetivo de alcanzar el 100% de materiales sostenibles en 2050. La X-ADV fue pionera mundial en utilizar Durabio coloreado —un material de base vegetal— en una parte de su carrocería, reduciendo así las emisiones de CO2 derivadas del pintado convencional.

Como complemento, Honda ofrece para 2026 una gama de accesorios revisada que permite personalizar todavía más ambos modelos. Destacan un nuevo respaldo para el pasajero y un silenciador Akrapovic slip-on, pensados para quienes buscan un extra de confort o un matiz más deportivo en el sonido.

La renovación cromática no supone una ruptura, sino una evolución calculada que refuerza el posicionamiento de ambos modelos: la Forza 750 como referente del confort y la elegancia en desplazamientos urbanos e interurbanos, y la X-ADV como el híbrido perfecto entre el mundo escúter y el adventure touring. Las nuevas Honda Forza 750 y X-ADV 2026 estarán disponibles en otoño de 2025.