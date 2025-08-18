Gama MG: todos los precios de sus coches en España

La firma automovilística MG desembarcó en España en 2021, abriendo sus primeros concesionarios en Madrid, Barcelona, Valencia, Palma de Mallorca y Girona. La marca de origen británico pero propiedad de la empresa china SAIC Motor se ha convertido en uno de los fabricantes de automóviles líderes del mercado. Pero, ¿cuánto cuestan los MG en nuestro país?

MG lleva 29.197 coches matriculados en este 2025, frente a los 18.208 del mismo periodo en el año pasado, 2024. El modelo MG ZS, es el coche más vendido de la marca en lo que llevamos de año (enero a julio) con 16.614. Además, el MG ZS es el segundo modelo más vendido del año, solo por detrás del Dacia Sandero (23.180). ¿Cuáles son los precios de la marca MG en España?

MG Cyberster

El MG Cyberster / MG

Este deportivo eléctrico (etiqueta 0) tiene una potencia máxima de 375 kW (510 CV) y acelera de 0 a 100 en 3,20 segundos. El MG Cyberster lleva a alcanzar los 200 km/h como máxima velocidad. Tiene una autonomía de unos 507 kilómetros y el tiempo estimado de carga son 38 minutos. Este deportivo tiene dos modelos: Trophy Single Motor (61.590 euros) y el GT Dual Motor (66.590 euros).

MGS5 EV

El MGS5 EV / MG

Este SUV eléctrico tiene un motor de 170 kW (231 CV) con tracción trasera. Además de acelerar de 0 a 100 en 6,3 segundos, tiene un modo de conducción con un solo pedal. EL MGS5 EV tiene 682 kilómetros de autonomía en ciclo urbano y tarda en cargarse (del 10-80%) en 28 minutos. También cuenta con un maletero grande de 453 litros (hasta 1441 litros con los asientos traseros abatidos) y tiene todas las tecnologías disponibles (ADAS, Apple Car Play y Android Auto). Su precio es de 32.990 euros, incluyendo el IVA, y sin ningún tipo de ayudas.

MG4 Electric

El MG4 Electric / MG

Este compacto eléctrico tiene una autonomía de hasta 450 kilómetros y tarda (del 10 al 80%) en cargarse 26 minutos. El MG4 Electric, como su nombre bien indica es eléctrico (etiqueta 0), tiene una potencia máxima de 125 kW (170 CV) y cuenta con la asistencia en la conducción MG Pilot. Su precio es de 31.690 euros al contado, incluyendo IVA, y sin ningún tipo de ayudas.

MG HS PHEV

El MG HS PHEV / MG

Este híbrido enchufable con etiqueta 0, llega a tener más de 1.000 kilómetros de autonomía con 16 ADAS del asistente de conducción MG Pilot. El generador suministra 110 kW (150 CV) para alimentar el motor eléctrico de manera eficiente. Además el MG HS PHEV puede alcanzar más de 90 kilómetros de autonomía EV con una sola carga. Su precio es de 36.990 euros al contado, incluyendo IVA y sin ningún tipo de ayudas.

MG ZS Hybrid+

El MG ZS Hybrid+ / MG

Este coche híbrido con etiqueta ECO, tiene un maletero de 443 litros y consume 5 litros por cada 100 kilómetros. El MG ZS Hybrid+ tiene un motor de gasolina de 1.5 litros con un sistema eléctrico de última generación. Esto proporciona una potencia de 145 kW al coche. Su precio es de 22.990 euros al contado, incluyendo IVA y sin ninguna rebaja.

MG HS

El MG HS / MG

Este SUV familiar de gasolina (etiqueta C) cuenta con 16 asistentes de conducción en el MG Pilot. El MG HS tiene un motor 1.5 litros turbo que da 170 CV de potencia. Acelera de 0 a 100 en 9,6 segundos y tiene una capacidad de 507 litros de maletero. Su precio es de 29.990 euros al contado, incluyendo IVA y sin ninguna rebaja.

MG ZS

El MG ZS / MG

Es el SUV más vendido en toda España y el segundo coche más comprado en nuestro país en lo que llevamos de año. Tiene una capacidad de maletero de 443 litros y con los asientos abatidos de 1.457. Cuenta con un motor 1.5 gasolina de 116 CV. Su precio es de 20.490 euros al contando, incluyendo IVA y sin ninguna rebaja.

MG3 Hybrid+

El MG3 Hybrid+ / MG

Este coche híbrido con etiqueta ECO, acelera de 0 a 100 en 8 segundos y consume 4,4 litros por cada 100 kilómetros. El MG3 Hybrid+ tiene la tecnología híbrida y está equipado con lo último en tecnología (Android Auto y Apple CarPlay). Su precio es de 20.740 euros, incluyendo IVA y sin ninguna rebaja.

MG3

El MG3 / MG

Este coche gasolina con etiqueta C, tiene 5 plazas y una potencia de 116 CV. Consume 6,1 litros por cada 100 kilómetros y homologa un maletero de 293 litros. El MG3 mide 4,11 metros de largo, 1,80 de ancho y 1,50 de alto, y su precio es de 17.490 euros, incluyendo IVA y sin ninguna rebaja.