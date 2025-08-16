Nuevo Xpeng P7: directo a sacudir el mercado europeo

Aunque este modelo ya lleva unos años en el mercado, su nueva generación va a ser tan radical que va a parecer un coche nuevo.

El nuevo Xpeng P7, del que ya hemos ido pudiendo ver imágenes en estos últimos meses, va a revolucionar el mercado europeo tanto en calidad como en tecnología.

Más de 5 metros de pura tecnología

Este sedán coupé eléctrico ya se puede reservar en China, su mercado natal, donde se presentó hace unos días. No se sabe con exactitud el precio, pero se puede prever que se sitúe en torno a los 300.000 yuanes, menos de 40.000 euros al cambio. Aunque habrá que ver si mantiene ese precio cuando llegue a Europa.

Xpeng P7 / Xpeng

Lo que ya se sabe es que el nuevo Xpeng P7 mide algo más de 5 metros de largo, casi 2 de ancho y 1,42 de alto. Su maletero tiene una capacidad de 631 litros, según lo confirmado por la marca. Así, se ve que es más grande que la generación actual.

Las versiones en cuanto a autonomía van a ser tres: una de 702, 820 kilómetros con autonomía extendida y 750 kilómetros para la versión de alto rendimiento. La arquitectura es de 800 V y prmoete pasar del 10 al 80% de la carga de la batería en menos de 20 minutos.

Xpeng P7 / Xpeng

En cuanto a motores habá dos, uno de tracción trasera de 367 CV asociada a las dos primeras cifras autonomía y otra con tracción total y doble propulsor con una potencia conjunta de 595 CV.

Habitáculo más que conectado

Obviamente, la inteligencia artificial ha sido una herramienta importante en el desarrollo del nuevo Xpeng P7, que también la equipa. Incorpora tres chips Turing AI desarrollados por Xpeng, dos para controlar el sistema de conducción autónoma y uno para gestionar todo lo relacionado con el habitáculo. A este se une el sistema Qualcomm Snapdragon 8295P para crear un asistente capaz de reconocer voz y gestos, interactuar de forma natural e incluso mover su pantalla central de 15,6 pulgadas, entrada al sistema de infoentretenimiento.

Xpeng P7 / Xpeng

El nuevo Xpeng P7 va a ser altamente tecnológico y permitirá dsfrutar de un control total del coche hasta de funcionalidades como Road Rage Reliever, una suerte de minijuego que permite lanzar emoticonos a los conductores poco cívicos. Obviamente, virtuales.

Este coche ya se puede reservar en China y finales de este mes está previsto que las primeras unidades lleguen a sus dueños. Habrá que esperar un poco más para verlo en Europa, donde se espera que aterrice ya en 2026 y seguramente lo haga para poner en aprietos a sus rivales directos, por relación calidad-precio y tecnología.