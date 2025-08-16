¿Sabes qué le echas a tu coche? Podrían estafarte al llenar tu depósito

La gran mayoría de los españoles hace la misma acción una o, incluso, varias veces a la semana: llenar el depósito de gasolina de sus coches, camiones, motos, etc. Un bien de primera necesidad para muchos cuyo precio no se salva de las constantes fluctuaciones. Ahora mismo, el precio medio del litro de gasolina se encuentra en los 1,44 euros (95 octanos) y el diésel se sitúa en 1,37 euros (Gasoleo A).

Estos vaivenes en el precio del combustible, que casi siempre son al alza, provocan que los españoles, como es lógico, busquen un punto de venta donde el repostaje sea algo más barato, lo que ha hecho que las estaciones de servicio ‘low cost’, u otras estaciones que no pertenecen a las grandes compañías del sector, se vuelvan muy populares entre los ciudadanos.

Muchos españoles recurren a las gasolineras low cost a la hora de repostar / Archivo

La venta de gasolina adulterada

La legitimidad de estos negocios, al igual que el de las gasolineras tradicionales, está amparada en la Ley de Hidrocarburos de 2013 que abrió el negocio de la comercialización de combustibles al público en general. Pese a esa legitimidad, son muchos ciudadanos los que se siguen preguntando sobre el origen de los hidrocarburos y la calidad de los mismos en uno y otro establecimiento.

Los consumidores, los estados y los propios distribuidores son cada vez más conscientes del problema que supone la venta de gasolina adulterada. Puede que estés poniendo gasolina en tu coche, pero puede también que esté mezclada con alquitrán, agua, aceite u otros productos más sofisticados. “Hay que tener en cuenta que muchas veces este combustible no supervisado provoca una mayor contaminación y además daña el motor del vehículo”, declara Fabián Torres, director de Desarrollo de Negocio de SICPA España.

En Valencia ya hay afectados

En las últimas semanas se ha conocido que en el pueblo de Alaquàs (Valencia), hay más de 50 afectados por una gasolinera que suministraba combustible adulterado. Una mezcla de 3 partes de agua y una de gasolina que ha provocado averías, muchas veces irreparables, que se podrían haber remediado.

SICPA, la mayor multinacional en soluciones y sistemas antifraude, con gran presencia en nuestro país, cuenta con distintas soluciones químicas que permiten identificar si el carburante que se comercializa tiene una trazabilidad correcta.

Uno de los laboratorios portátiles de SICPA / SICPA

En este sentido, SICPA ha fabricado un laboratorio portátil en el que se realiza el estudio de la muestra de gasóleo sobre el terreno. “Para evitar fraudes, contamos con unas moléculas que se denominan ‘marcadores’ que se colocan en proporciones de partes por millón en los oleoductos o en los camiones cisterna o en los jumbo-tanks para detectar el tipo de combustible que se transporta y la calidad de este”, declara Fabián Torres.

Los marcadores son invisibles, inoloros e imposibles de sustituir. Además, están adaptados a todos los tipos de hidrocarburos y no perjudican al motor ni al medio ambiente. SICPA analiza las muestras de combustible desde laboratorios portátiles que se transportan cómodamente en un vehículo y gracias a los cuales se pueden obtener los resultados en apenas dos minutos. Gracias a este proceso se puede detectar si el combustible que están vendiendo es gasóleo, alquitrán, otra sustancia más sofisticada o gasolina 100%.

Otras estafas

En relación con el comercio de combustibles existen otras múltiples estafas y conductas fraudulentas:. “En la zona de la costa es muy común encontrar este tipo de robos con el ‘bunkering’ (relleno ilegal de depósitos en alta mar con lanchas). Se pinchan oleoductos de transporte para hacerse con el combustible y luego el fuel sustraído deriva en contrabando de gasolina”, explica Fabián Torres.

Otro fraude extendido es el uso de combustibles que han pasado por todos los cauces legales, pero de los que se hace un uso indebido. El ejemplo más claro es la utilización del gasóleo agrícola (que es más barato porque está subvencionado por el Gobierno para abaratar los costes de producción de agricultores y ganaderos) por el gasóleo convencional.

La herramienta desarrollada por SICPA permite evitar este tipo de fraudes, entre los que también se encuentra el fraude fiscal a través de la venta de combustible modificado en gasolineras. Esta solución se ha desarrollado con el objetivo de poner punto final a este tipo de engaños y frenar el comercio ilícito de la gasolina y derivados.