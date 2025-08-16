Estos han sido los coches más vendidos en el mercado ocasión en lo que va de 2025

El mercado de segunda mano sigue siendo una de las principales opciones de los conductores que buscan renovar coche.

En el podio de los más vendidos en lo que va de 2025 no hay excesivas sorpresas.

El coche preferido de aquellos que buscan en el mercado de segunda mano es el Volkswagen Golf, un habitual ya en este ranking. Se han vendido ya 44.170 unidades usadas de este coche.

Top ten de coches usados más vendidos

El Seat Ibiza, otro de los habituales, es el segundo coche de seguna mano más vendido en lo que va de año, con 39.019 unidades. El tercero es el Renault Megane, con las mismas unidades.

Seat Ibiza / Seat

Les sigue el Ford Focus, con 33.207 unidades vendidas y, después, se coloca el Seat León, con 32.743 unidades.

Cerrando el top diez de coches de segunda mano más vendidos están el Citroën C4, el Renault Clio, el Citroën C3 y el Opel Astra.

Las marcas que más vehículos de segunda mano venden son, coincidiendo con el podio, Volkswagen y Seat. Después van Peugeot, Renault y Citroën.

Precio de los coches de segunda mano

Lo que sí ha cambiado respecto a los coches más vendidos en el mercado de segunda mano el año pasado son los precios.

Renault Megane / Renault

El Volkswagen Golf cuesta, de media, 14.960 euros este año, un 0,9% más que el año pasado. El precio medio del Seat Ibiza se coloca este 2025 en los 9.185 euros, siendo el que más se ha encarecido: un 8,1%.

Finalmente, el Renault Megane cuesta ahora 9.362 euros de media, un 2,6 menos que el año pasado, siendo el único entre los tres más vendidos que ha bajado su precio en el mercado de segunda mano.

Comprar un coche de segunda mano

A la hora de comprar un coche de segunda mano probablemente hayas echado un ojo a muchas plataformas que ofrecen múltiples opciones. No obstante, es posible que te vengan dudas respecto a la fiabilidad de dichas webs o de los particulares que venden sus vehículos en ellas. Si es así, te traemos una solución para que puedas elegir tu próximo coche con tranquilidad: Flexicar.

Flexicar es la mayor red nacional de concesionarios, con más de 140 tiendas entre España y Portugal. Se trata de la firma del sector de ocasión con mayor volumen de facturación, mayor stock y mayor equipo de profesionales del país. Además, cuenta también con la marca Flexibike (especializada en motos), Flexicar Green (centrada únicamente en coches con etiqueta ECO y Cero) y Flexicar Profesionales (enfocada en el cliente profesional).

Por ello, si estás buscando un coche de segunda mano, la mejor opción para hacerte con uno es Flexicar, donde no solo encontrarás variedad, si no también seguridad gracias a las condiciones y garantías que ofrecen a sus clientes.