Suzuki GSX-8TT: El nuevo icono de la marca japonesa

La nueva Suzuki GSX-8TT ya está disponible en los concesionarios oficiales de la marca en España. Con este lanzamiento, la firma japonesa presenta su propuesta más reciente dentro del segmento ‘Sport Naked’ (motos deportivas con diseño minimalista y sin carenado, en la que se ve el motor), que combina una estética atemporal con la tecnología más avanzada y unas prestaciones de alto nivel.

La nueva Suzuki GSX-8TT / Suzuki

El nuevo icono de Suzuki

El nuevo modelo de la marca japonesa está inspirado en los clásicos de las décadas de los 60 y 70. La Suzuki GSX-8TT se caracteriza por su diseño retro reinterpretado con una visión contemporánea. La cúpula para el faro delantero, el carenado inferior y los espejos en los extremos del manillar aportan un estilo distintivo, al mismo tiempo que mejoran la aerodinámica y la funcionalidad. Con el asiento exclusivo y de altura accesible, la Suzuki GSX-8TT garantiza una posición cómoda y segura para todo tipo de usuarios.

La nueva GSX-8TT no solo destaca por su estética, ya que su parte ciclo y equipamiento técnico también la sitúan a la vanguardia del mercado. Con el motor bicilíndrico en paralelo de 776 cm³, la nueva Suzuki ofrece una entrega de potencia suave, contundente y equilibrada.

Suzuki GSX-8TT / Suzuki

El innovador sistema Suzuki Cross Balancer, exclusivo en motos de producción, optimiza el funcionamiento del motor y reduce su peso y volumen. El conjunto lo completa un sistema de escape 2 en 1 con catalizador de doble etapa que cumple con la exigente norma Euro 5+ (regulaciones que establecen límites más estrictos para las emisiones contaminantes de las motos, con el objetivo de reducir el impacto ambiental del transporte ligero).

Si hablamos de tecnología, la GSX-8TT incluye el sistema Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.), que ofrece un completo paquete de ayudas electrónicas al piloto: selector de modos de conducción (SDMS), control de tracción ajustable (STCS), acelerador electrónico ride-by-wire, Quick Shift bidireccional, Easy Start y Low RPM Assist.

El cockpit de la nueva Suzuki GSX-8TT / Suzuki

Todo ello se complementa con una parte ciclo de primer nivel: chasis de acero, horquilla invertida KYB, suspensión trasera ajustable, basculante de aluminio, neumáticos Dunlop Sportmax Roadsport 2 y llantas de aluminio de diseño exclusivo. El resultado es una motocicleta ágil, estable y lista para la conducción deportiva y para disfrutar de largas rutas con total confort. El precio del nuevo icono de la marca japonesa, la Suzuki GSX-8TT es 11.760 euros.