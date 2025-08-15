Multas

Mucho cuidado con los incendios: Esta es la multa que te pueden poner si tiras una colilla por la ventanilla

Con la oleada de incendios y el calor extremo que está azotando a España, hay que extremar precauciones y prestar mucha atención a algunas infracciones que podemos cometer

Mucho cuidado con fumar en el coche

Mucho cuidado con fumar en el coche / Getty Images

Rubén Burillo

Madrid
El verano está en pleno apogeo y es la época con más desplazamientos de todo el año, ya que se esperan 100 millones. Esto significa que habrá atascos o retenciones por las carreteras. A este problema se le suma los incendios en distintos puntos de la geografía española. Al volante mucha precaución y atención, y ten cuidado con algunas infracciones, como tirar una colilla por la ventanilla, que puede tener consecuencias muy graves.

También debes de tener mucho cuidado con las altas temperaturas, porque pueden incrementar hasta en un 25% la posibilidad de sufrir un accidente de tráfico. En verano hay algunas infracciones que puedes cometer, que pueden provocar graves accidentes, y te pueden multar por ello.

Fumar en el coche puede ser una práctica peligrosa

Fumar en el coche puede ser una práctica peligrosa / Getty Images

Sanciones comunes en verano

En el periodo estival aparecen algunas multas que difícilmente vemos durante las demás estaciones del año. Algunas de ellas son conducir sin camiseta o con chanclas, que son prácticas muy peligrosas. La sanción por circular sin camiseta depende de la interpretación del agente, pero puede oscilar entre los 80 y 200 euros, con la retirada incluso de tres puntos del carnet.

Conducir descalzo o con chanclas también puede ser temerario, porque el pie podría resbalarse y hacer que sueltes el pedal. En este caso la sanción es de 80 euros y puede hacerse con pronto pago, pagar el 50% de la multa, unos 40 euros. Lo más recomendable es utilizar calzados cómodos, seguros y que sujeten el pie correctamente, mientras vas al volante.

La multa por conducir con chanclas

La multa por conducir con chanclas / Freepik

La Dirección General de Tráfico también sanciona duramente a los conductores que circulen con el teléfono móvil. Sujetarlo con la mano mientras estás conduciendo puede suponerte una multa de 200 euros y 6 puntos en el carnet, porque es una infracción grave. Utilizar este dispositivo electrónico y otros está terminantemente prohibido mientras estás al volante, porque es una acción muy peligrosa.

La multa si tiras una colilla por la ventanilla

Aunque en el Reglamento General de Circulación no aparezca nada, fumar en el coche puede ser peligroso porque puede suponer una distracción al volante. Si un agente de tráfico considera que es un peligro para la seguridad vial te multará con unos 200 euros, aunque todo depende de la gravedad.

La sanción por fumar en el coche o tirar la colilla por la ventana

La sanción por fumar en el coche o tirar la colilla por la ventana / Getty Images

Tirar las colillas del cigarrillo por la ventana es muy peligroso, porque además de ensuciar el paisaje, puedes provocar un incendio. Si te pillan, la multa será de 500 euros y 6 puntos en el carnet de conducir. Además, si provocas con esta acción un incendio, estás incurriendo en un delito de gravedad, con penas de entre tres y seis años.

