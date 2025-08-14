Conducción
Esto es lo que significan las letras en el cambio automático de un coche
Cada vez hay más coches con cambio automático y debes saber qué representa cada letra
Rubén Burillo
Cada día vemos más vehículos con cambio automático porque se están haciendo muy populares en el mercado, ya sea por su comodidad o facilidad de uso. Las transmisiones más comunes en los coches son la manual, en la que el conductor cambia las marchas manualmente utilizando el embrague, y la automática, en la que el coche se encarga de cambiar marchas automáticamente. ¿Sabes lo qué significan las letras en el cambio automático del coche?
Con el cambio automático, no es necesario pisar el pedal del embrague o mover la palanca de cambios constantemente, porque hay una serie de letras que indican diferentes modos de conducción y cada una tiene una misión específica. Además el cambio automático permite prestar toda la atención en el volante, el freno y la carretera, porque no está la necesidad de estar pendientes a los cambios de marcha.
Modos de marcha
En un coche automático se pueden ver las letras P, R, N, D, y a veces, otras adicionales como S, L o M. Esto se refiere a las diferentes posiciones de la transmisión. La P es parking o estacionamiento y debe utilizarse cuando el coche está parado y quieres apagar el motor o salir del vehículo. Cuando la presionas la transmisión se bloquea.
La letra R significa Reverse o marcha atrás. Esta se usa para mover el vehículo hacia atrás y antes de seleccionarla, el coche debe estar detenido, porque puede causar daños graves a la transmisión. La N indica la posición neutral o punto muerto y se utiliza cuando el coche está parado en un semáforo o cuando hay que empujar el vehículo. La letra D es la que más se usa ya que su significado es drive o conducir, y si la seleccionas, el coche cambiará automáticamente de marcha para optimizar su rendimiento mientras conduces hacia delante.
En algunos vehículos puedes encontrarte las letras S, L o M. La S significa sport o deportivo, y si seleccionas esta opción la transmisión se ajusta para ofrecer una experiencia de conducción más deportiva. Esto hará que el coche tenga las marchas más bajas y tenga más potencia y aceleración, para tener más rendimiento al adelantar o en carreteras con muchas curvas.
La L indica low o bajas marchas, y el coche mantendrá una marcha baja en esta posición, para tener más potencia. Esto es útil para subir una cuesta empinada o cuando necesites más control en terrenos difíciles. Y la letra M, significa manual, y este modo permite al conductor cambiar manualmente las marchas utilizando la palanca de cambios o levas detrás del volante.
