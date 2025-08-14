El nuevo BMW iX3 rueda por primera vez

BMW va a marcar un antes y un después en la movilidad eléctrica con el nuevo BMW iX3. Es el primer vehículo en producirse sobre la plataforma de nueva generación de la marca alemana, Neue Klasse.

El nuevo iX3 ya está en fase de pruebas y falta poco para poder verlo oficialmente: será en el IAA Mobility 2025 de Múnich donde BMW haga la presentación internacional. La producción está prevista para finales del año en la nueva planta del Grupo BMW en Debrecen, Hungría.

Tecnología Gen6

El corazón del BMW iX3 será el nuevo Gen6. Las cifras, todavía pendientes de homologación, son 800 kilómetros de autonomía y recargas de más de 350 kilómetros en solo 10 minutos, gracias a su capacidad de carga de hasta 400 kW. Además, incorpora celdas de batería cilíndricas con un 20% más de densidad energética que las anteriores generaciones.

BMW iX3 / BMW

Disfruta también de tecnología de carga inteligente. Por ejemplo, la tapa del conector se activa mediante inteligencia artificial cuando detecta que el conductor se acerca a un punto de carga habitual. Además, este SUV eléctrico contará con funciones bidireccionales como Vehicle-to-Load (V2L), Vehicle-to-Home (V2H) y Vehicle-to-Grid (V2G), permitiendo usar el coche como fuente de energía para dispositivos, el hogar o incluso la red eléctrica (en los países en los que estas tcnologías estén permitidas).

'Heart of Joy'

BMW introduce el sistema Heart of Joy, una unidad de control central que, junto con el software BMW Dynamic Performance Control, optimiza el comportamiento del tren motriz, la dirección y la recuperación de energía. Esta tecnología responde diez veces más rápido que sus predecesores, mejorando la precisión y estabilidad en todo tipo de condiciones.

En el apartado de asistencia al conductor, el BMW iX3 integrará la próxima generación de ADAS. Gracias a una arquitectura electrónica con cuatro supercomputadoras, el vehículo podrá procesar información 20 veces más rápido que antes, ofreciendo una conducción más segura e inteligente.

BMX iX3 / BMW

Entre sus funciones destacan el asistente de autopista con cambio automático de carril, el nuevo asistente de ciudad y capacidades avanzadas de estacionamiento con IA. Todo esto será actualizable por aire mediante la nube de BMW, lo que garantiza mejoras constantes tras su lanzamiento.

BMW Panoramic iDrive

La experiencia a bordo se transforma con el sistema BMW Panoramic iDrive, que integra una proyección frontal en el parabrisas con un Head-Up Display 3D, una pantalla central ergonómica con retroiluminación y un volante multifunción Shy-tech. Todo ello se controla mediante el nuevo BMW Operating System X, que combina controles físicos y digitales para una interacción intuitiva y segura.

El BMW iX3 no es solo un nuevo SUV eléctrico: es el punto de partida de una nueva era en BMW centrada en la electrificación, la digitalización y la sostenibilidad, sin renunciar al placer de conducir.