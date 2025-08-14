KTM 690 Enduro R y SMC R 2026: adrenalina en estado puro

KTM ha vuelto a hacerlo. Con el inconfundible sello naranja de la firma austriaca, llegan las nuevas versiones de sus máquinas más radicales: la KTM 690 Enduro R y la KTM 690 SMC R, ambas modelo 2026.

Estas motos no solo representan una evolución, sino una reafirmación del compromiso de la marca con la emoción, la tecnología y el rendimiento puro. Porque si algo tienen claro en Mattighofen es que sus motos están hechas para quienes no conciben la vida sin el subidón de adrenalina que proporciona una buena curva, ya sea sobre el asfalto o en un sendero remoto.

. / KTM

Y como buena declaración de intenciones, ambas monturas comparten el corazón mecánico más salvaje en su categoría: el legendario motor LC4, ahora con 79 CV y 73 Nm de par, cifras que la colocan en lo más alto entre los monocilíndricos de producción. Más potente, más afinado y ahora también más eficiente gracias a su adaptación a la normativa Euro 5+.

Este propulsor no solo ha sido actualizado a nivel interno con mejoras en el cárter, el sistema de lubricación, el embrague y la tapa del estator, sino que se presenta más robusto y fiable que nunca.

KTM 690 Enduro R 2026: un pasaporte al offroad sin límites

Quienes busquen una dual-sport auténtica, capaz de rendir en asfalto y brillar en caminos complicados, encontrarán en la 690 Enduro R una aliada insuperable. Para 2026, KTM ha afinado todavía más esta fórmula ganadora con una nueva instrumentación TFT de 4,2 pulgadas a todo color, puerto USB-C, faro LED y nuevos mandos rediseñados para mejorar la ergonomía y la navegación por los menús.

2026 KTM 690 SMC R & 690 ENDURO R 21 / KTM

Pero lo realmente interesante está en las ayudas a la conducción: ABS y control de tracción en curva (MTC) y el nuevo Dynamic Slip Adjust, un sistema que permite al usuario gestionar el deslizamiento de la rueda trasera en tiempo real cuando se activa el modo Rally (opcional). En otras palabras, el conductor puede ajustar el nivel de “juego” que permite la electrónica, y eso se traduce en más diversión y más seguridad.

El bastidor se mantiene fiel a su esencia offroad, pero se ha refinado con suspensiones WP revisadas, un diseño de carrocería más afilado y ergonómico y una posición de conducción que facilita el control tanto en conducción en pie como sentado. El resultado: una moto capaz de tragar kilómetros de pistas, sortear obstáculos complicados y llegar más lejos, con mayor confianza y comodidad.

KTM 690 SMC R 2026: la reina del supermotard, todavía más afilada

Si lo tuyo son las curvas enlazadas, los apoyos salvajes y el juego constante entre agarre y deslizamiento, la SMC R 2026 te va a quitar el sueño. Esta supermotard sigue siendo la referencia del segmento y ahora lo es con más motivos. KTM la ha vestido con un nuevo diseño más agresivo, reforzando su ADN de competición y dejándola lista para devorar cualquier puerto de montaña o circuito cerrado.

. / KTM

Comparte la plataforma mecánica y electrónica con su hermana de enduro, pero con un enfoque claramente asfáltico. La suspensión refinada busca una respuesta más directa y ágil en carretera, y la electrónica sensible a la inclinación (ABS en curva, MTC y modos de conducción adaptativos) ofrece un control sin precedentes para una moto que pide ser llevada al límite.

Los modos de conducción y los ajustes del ABS permiten configuraciones personalizadas, lo que se agradece especialmente cuando se alterna entre el uso en calle y el más radical en circuito. Y para quienes quieren estar siempre conectados, la SMC R incorpora KTM Connect, que permite sincronizar el móvil con la moto para acceder a llamadas, navegación y música desde el manillar.

Una plataforma, dos universos

Ambas 690 comparten la misma base, pero su personalidad es radicalmente distinta. La Enduro R es la herramienta perfecta para los amantes del trail extremo, las escapadas a la naturaleza y la libertad sin asfaltar. La SMC R es la máquina ideal para quienes buscan emociones fuertes sobre el negro del asfalto, donde cada curva es un desafío. Dos formas de entender la conducción, una misma pasión.

Y como no podía ser de otra forma, las dos se pueden personalizar hasta el último tornillo gracias a la completa gama de KTM PowerParts y KTM PowerWear, que permite adaptar tanto la moto como el equipamiento del propietario al estilo y necesidades de cada uno.

. / KTM

Las nuevas KTM 690 Enduro R y SMC R 2026 llegarán a los concesionarios KTM de todo el mundo después del verano. Aún no se han comunicado los precios, pero si tomamos como referencia modelos anteriores, es previsible que se mantengan en una franja cercana a los 11.500 - 12.500 euros. Lo que sí está claro es que, con esta actualización, KTM vuelve a situarse a la cabeza en el trono del monocilíndrico, y lo hace con estilo, tecnología y mucha, mucha emoción.