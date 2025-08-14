La mayoría de conductores nunca había pensado en este efecto negativo del aire acondicionado del coche

Durante el verano, el aire acondicionado se convierte en un recurso indispensable para combatir el calor, sobre todo después de coger el coche aparcado al sol o durante los viajes largos por carretera.

Sin embargo, su uso prolongado (y a veces, inadecuado) puede tener efectos negativos. Primero en el consumo de combustible, pero también en aspectos tan insospechados como la salud ocular.

Síndrome del ojo seco

Esta poco conocida consecuencia puede favorecer la aparición del síndrome del ojo seco. Este problema se caracteriza por síntomas como picor, escozor, enrojecimiento o sensación de tener arenilla en los ojos, que se agravan tras exposiciones prolongadas al aire frío y seco.

Y es que el aire acondicionado enfría el ambiente, pero también reduce la humedad del aire. En espacios pequeños y cerrados como el habitáculo de un coche, este efecto es más intenso y rápido. Si las rejillas de ventilación se orientan directamente hacia la cara, la evaporación de la lágrima natural se acelera, generando molestias oculares incluso en trayectos cortos.

Además, el contraste térmico al entrar o salir del vehículo puede dificultar la adaptación del sistema ocular a los cambios de temperatura, provocando incomodidad visual o lagrimeo reflejo.

Cuida tus ojos en el coche

Los datos de General Óptica avisan de este efecto secundario de no utilizar adecuadamente el aire acondicionado del coche o incluso abusar de él. Para reducir el impacto del aire acondicionado sobre la salud ocular mientras se conduce, hay una serie de recomendaciones que se pueden seguir:

Evita el aire directo sobre el rostro: orienta las rejillas hacia el parabrisas o los laterales del habitáculo. Mantén una temperatura moderada: se recomienda entre 24 °C y 26 °C para evitar sequedad excesiva y cambios térmicos bruscos. Ventila el coche antes de usar el aire acondicionado: abrir puertas o ventanas unos minutos ayuda a renovar el aire viciado. Revisa los filtros del sistema de climatización: si están sucios pueden liberar partículas irritantes como polvo o ácaros. Utiliza lágrimas artificiales si notas sequedad ocular: son útiles para hidratar los ojos durante viajes largos. Haz pausas visuales: especialmente en trayectos prolongados, detenerse brevemente ayuda a relajar la vista y parpadear con normalidad.

Complementar estos hábitos con una buena hidratación, una dieta rica en vitaminas A y C y el consumo de Omega 3 también contribuye a mantener una correcta lubricación ocular.