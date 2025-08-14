La herramienta de la DGT para saber qué carreteras están cortadas por incendios

Estos días hay varios puntos de la geografía española que están siendo asolados por el fuergo. En Tarifa y Navalmolarejo (ambos controlados), en Ourense, León...

Además del desastre natural que dejarán las llamas a su paso, los conductores que vayan a salir a la carretera con motivo del puente de 15 de agosto deberán estar atentos, ya que los incendios pueden haber provocado el corte total de algunas carreteras.

Del mismo modo, el humo y el polvo pueden dificultar la circulación, afectando gravemente a la visibilidad.

Cómo acceder al mapa de la DGT

La mejor manera de saber si alguna carretera está afectada por los incendios activos en España es consultar el mapa interactivo de la DGT.

Una vez dentro de la página web, hay que ir al submenú información del tráfico y entrar a la plataforma del mapa interactivo, donde se encuenta el acceso directo a esta herramienta.

Hay que asegurarse de seleccionar, en las pestañas superiores, Información de carreteras, aunque también es útil consultar las previsiones para los próximos días.

En el mapa aparecerán varios iconos, que hacen alusión a diferentes incidencias que afectan al tráfico. Son los que muestran un coche con unos puntitos alrededor los que marcan problemas causados por la meteorología. En este caso, incendios.

Cómo saber qué incidencias hay

Al pulsar sobre ellos se abrirá más información. Por ejemplo, la carretera ZA-O-2433, desde Puercas hasta Ferreruela de Tabara, en Zamora, está cortada al tráfico por el humo y el povlo consecuencia de los incendios.

Mapa de la DGT. / DGT

La CC-213, desde Villar de Plasencia hasta Cabezabellosa, en Cáceres, se encuentra en las mismas condiciones.

Los colores que aparecen sobre estos emoticonos también tienen su significado. El color negro significa el corte total de la carretera, mientras que el rojo implica dificultad para la circulación o también un corte total. En el globo explicativo que aparece sobre cada incidencia se indica el estado de la vía.

En Directo

May Mariño Sánchez tacha de "insoportable" la muerte de otro voluntario en los incendios de Castilla y León El presidente del Gobierno lamentó este jueves el fallecimiento de un segundo voluntario en la lucha contra el fuego y tachó de de "insoportable" el momento. "Nos golpea de nuevo la muerte de un segundo voluntario que pierde la vida en León. Todo nuestro cariño y acompañamiento a su familia y amigos en este momento insoportable". A través de X, Pedro Sánchez aseguró que "no olvidamos a los heridos ni a los vecinos que sufren el dolor del fuego" y afirmó que "todos los medios del Gobierno trabajan para afrontar la difícil situación que vive nuestro país" porque "la amenaza sigue siendo extrema". En este sentido, el jefe del Ejecutivo dio las "gracias a los héroes que siguen enfrentándose al fuego para protegernos a todos".

Sánchez da las gracias a los "héroes" que se enfrentan al fuego "para protegernos" El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado las gracias a "los héroes" que se enfrentan al fuego para protegernos en un mensaje publicado en la red social X en el que envía "todo nuestro cariño y acompañamiento" en "este momento insoportable" a la familia del hombre fallecido por quemaduras en León. "Nos golpea de nuevo la muerte de un segundo voluntario que pierde la vida en León. Todo nuestro cariño y acompañamiento a su familia y amigos en este momento insoportable", expresa el mensaje de Sánchez. "No olvidamos a los heridos ni a los vecinos que sufren el dolor del fuego. Todos los medios del Gobierno trabajan para afrontar la difícil situación que vive nuestro país. La amenaza sigue siendo extrema. Gracias a los héroes que siguen enfrentándose al fuego para protegernos a todos", añade.

Detenido tras confesar haber provocado seis incendios forestales en Teba (Málaga) Un hombre ha sido detenido por la Guardia Civil después de que, durante su declaración ante los agentes, confesara haber sido el autor de seis incendios forestales ocurridos en la localidad malagueña de Teba entre el 19 de julio y el 3 de agosto. Alguno de los incendios se inició en zonas muy próximas a las viviendas de la población, y los cuatro siniestros quemaron unas 4 hectáreas de terreno, ha informado este jueves la Guardia Civil en un comunicado. Gracias a la investigación de los agentes y tras tomar manifestaciones a varios vecinos, se encontraron indicios de que un vecino de la localidad podría ser el presunto autor de los incendios. Durante las pesquisas se tuvo conocimiento de que este individuo se encontraba en la zona donde se produjo un incendio del pasado 31 de julio, y en la declaración en sede policial confesó haber provocado el fuego.

Se elevan a 14 las carreteras cortadas por los incendios, cuatro de ellas en Cáceres Los incendios que asolan estos días España han provocado cortes en 14 carreteras, cuatro de ellas en Cáceres, con 25 kilómetros cortados en la A-66 a la altura del municipio de Casas del Monte, y con la N630, en Plasencia, intransitable. Esta última vía ha elevado a 14 las carreteras que en a las 10:30 horas se encontraban cortadas: 13 secundarias y la A-66, perteneciente a la red viaria principal, según la última información aportada por la Dirección General de Tráfico (DGT). En Cáceres, el incendio forestal declarado el martes en la localidad cacereña de Jarilla ha provocado también el corte de la CC-213, en Villar de Plasencia y la CC-214 en Jarilla. Otras tres carreteras permanecen intransitables en Zamora: la ZA-P-2433, en Puercas; la ZA-P-2434, en Abejera; y la ZA-902, en Losacio-; las mismas que en León (LE-133, en Valdeviejas; LE-125, en La Bañeza y LE-110, en Castrocalbón). También en Castilla y León, en la provincia de Palencia, tres carreteras se encuentran afectadas a la altura de La Pernía (PP-2114, PP-2113 y PP-2116), mientras que en Huelva permanece cortada la HU-8100, en Aroche.

Los trabajos de extinción del incendio de Teresa se centran en dos puntos calientes Entre 170 y 180 efectivos, de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y de los bomberos forestales de la Generalitat y de los consorcios provinciales, trabajan en la extinción del incendio declarado este miércoles en Teresa de Cofrentes, con especial atención a dos puntos calientes en la zona suroeste. Así lo ha señalado el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, después de la reunión de coordinación mantenida a primera hora de la mañana, tras una noche en la que las condiciones meteorológicas han sido "muy favorables", al alcanzarse puntos con una humedad relativa del 80 %. Por la mañana se han dispuesto drones para detectar puntos calientes que pudiera haber en la zona de perímetro de este incendio forestal, originado por un rayo en una zona escarpada de difícil acceso, y se ha detectado que en estos momentos hay dos puntos calientes, fundamentalmente en la zona del suroeste.

En el lateral hay un menú en el que se recogen todas las incidencias de las carreteras. Igualmente, se pueden filtrar las mismas por provincia, población, carretera y punto kilométrico.

Para acaba de confirmar, siempre se puede consultar el Twitter de la DGT, donde aparecen los avisos de última hora en relación con el tráfico y el estado de las carreteras.