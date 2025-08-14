"El cinturón que te libera del casco": así es el último accesorio que todos los motoristas querrán

Ir en moto da mucha libertad. Este vehículo de dos ruedas es perfecto para las ciudades y, además, se aparca mucho mejor que un coche.

Si la potencia de la moto es mayor, como su tamaño, también se puede realizar viajes largos por carretera sin problemas.

La única desventaja, en ambos supuestos, es el casco. ¿Qué hacer con él cuando se baja de la moto? Muchas dos ruedas tienen baúles debajo del asiento para poder guardarlos o, incluso, se les puede colocar un maletero para moto. Pero cuando el motorista no disfruta de ninguna de estas dos opciones, le toca ir con el casco en la mano todo el día.

El cinturón para cascos

Una marca española ha creado la solución perfecta para llevar el casco de la moto con total comodidad y tener las dos manos libres.

Se llama Frikodo y han creado "el cinturón que te libera del casco". Se trata de una suerte de arnés que se coloca y se abrocha alrededor de la cintura y, de él, se cuelga el casco.

El cinturón está fabricado en polipropileno, un material termoplástico muy resistente. Es impermeable, duradero y ligero, por lo que a la cintura el motorista solo notará el peso del casco.

Tiene cuatro centímetros de ancho y se cierra con una hebilla ajustable en tres puntos, aunque hay tres tamaños de cinturón a escoger según el contorno de la cintura. Además, dispone de unos velcros para acabar de pegar el casco al cuerpo para que no se mueva y no resulte incómodo.

Accesorios para motoristas

Además, es posible comprar algunos accesorios para que el uso de este cinturón de Frikodo para el casco sea aún más cómodo. Por ejemplo, se puede comprar una faltriquera o riñonera, hecha con tejido impermeable y disponible en varios colores, con cierre de velcro. También se peude añadir un amarre extra, otra cinta que permita sujetar al cinturón principal otros objetos, como por ejemplo la chaqueta.

Frikodo es una marca española registrada y su cinturón para casco está patentado. Todos los productos se pueden adquirir a través de su web.