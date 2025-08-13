Universal EV: “Una nueva idea para una nueva era” de Ford, comparada con el Model T

Parece ser que “un nuevo capítulo empieza ahora” para Ford Motor Company. El fabricante de automóviles estadounidense ha anunciado una de las mayores apuestas industriales de su historia contemporánea: la inversión de 5.000 millones de dólares para desarrollar una nueva plataforma de vehículos eléctricos asequibles, y reinventar su sistema de producción.

Ford quiere repetir, en la época eléctrica, lo que hizo con el famoso Model T a principios del siglo XX, y así, impulsar su división de modelos electrificados. Estos siguen arrastrando fuertes pérdidas (unos 3.687 millones de dólares) en los primeros nueve meses del año 2024. En este periodo, los beneficios de la firma estadounidense bajaron un 16,7% por culpa de las pérdidas acumuladas en el negocio de los vehículos eléctricos.

“Una nueva idea para una nueva era”

Jim Farley, CEO de Ford, presentó la plataforma ‘Universal EV’ como el comienzo de una nueva época: “Es una nueva idea para una nueva era. Igual que el Model T democratizó el automóvil, queremos democratizar la movilidad eléctrica”. El primer modelo de esta “nueva era” técnica será una pick-up eléctrica de tamaño medio y cuatro puertas, que llegará en 2027 con un precio de 30.000 dólares.

La ‘Universal EV’ servirá como base para una amplia variedad de modelos, con el foco puesto en la eficiencia, el software y las actualizaciones inalámbricas. Ford asegura que el vehículo ofrecerá un rendimiento comparable al de un Mustang EcoBoost y más espacio interior que un Toyota RAV4, incorporando soluciones prácticas como una zona de carga versátil y un maletero delantero (frunk).

La planta de Ford en Louisville / FORD

La firma estadounidense también ha rediseñado su cadena de montaje y queda dividida en tres líneas para ensamblar la parte delantera, la trasera y la batería estructural, que luego se unen en la fase final. Este sistema permitirá fabricar un vehículo hasta un 40% más rápido, con menos estaciones de trabajo y un 20% menos de piezas. La inversión se destinará a modernizar la planta de Louisville (Kentucky) en Estados Unidos, con 2.200 nuevos empleos, y a construir una fábrica de baterías LFP en Michigan, que generará otros 1.700 puestos.

Ford, el pionero en la producción en cadena

La firma estadounidense sacó el Ford T, un automóvil barato construido desde 1908 hasta 1927, que popularizó la producción en cadena, permitiendo que los precios sean más bajos y facilitando la adquisición de los automóviles a la clase media.

El Ford T fue diseñado por Henry Ford y tenía un motor de cuatro cilindros y solo 20 CV de potencia. Este automóvil alcanzaba los 71 kilómetros por hora como velocidad máxima, con un peso de 540 kilos, y consumía un litro de gasolina por cada 5 kilómetros, de 11 a 18 litros cada 100 kilómetros.