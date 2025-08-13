Motos
¿Quieres una moto voladora? La tienes, se llama Kuickwheel Skyrider X6
Más que una moto, es un híbrido con tres ruedas, cabina y hélices. Su precio es igual que el de un Mercedes-Benz Clase C.
Andrea Gil
A todos aquellos que prometieron cumplir algo cuando los coches vuelen, les toca empezar a pensar en que lo prometido es deuda.
De acuerdo, la Kuickwheel Skyrider X6 no es exactamente un coche, pero sí que es un vehículo volador. Se trata de un triciclo, híbrido entre moto y coche, con una cabina y unas hélices.
Puede funcionar en tierra y, cuando el tráfico se complica, es capaz de desplegar las cuatro hélices que equipa en la parte superior para escapar de los atascos. El sueño de cualquier conductor que circule por una gran capital.
200 kilómetros de autonomía
En tierra, la Skyrider X6 está impulsada por un motor de alta eficiencia que alcanza una velocidad máxima de 70 km/h y goza de una autonomía de 200 kilómetros gracias a su batería de gran capacidad de 10,5 kW.
En el modo vuelo, equipa un sistema de propulsión de seis ejes y seis rotores con un control estable. De esta manera, se asegura la seguridad (nunca mejor dicho) cuando se está en el aire. Al tener varios motores en funcionamiento, el vehículo puede seguir el vuelo sin problemas pese a que uno de esos propulsores falle.
La estructura de triciclo es invertida: van dos ruedas delante y una sola detrás, con tracción trasera central. Esto le da estabilidad en carretera.
El material de la cabina es ligero, formado en su mayor parte por fibra de carbono y aleación de aluminio. Así se mejora, por un lado, la capacidad de vuelo y, por otro, la eficiencia y el consumo de energía.
Precio de la Kuickwheel Skyrider X6
Para simplificar las tareas al conductor, la Kuickwheel Skyrider X6 dispone de funciones automatizadas e inteligentes como el despegue y el aterrizaje, pero también la plaanificación de la ruta y el crucero automático. No obstante, para quien lo prefiera, tiene modo manual y joystick para el control en vuelo.
Por último, la Kuickwheel Skyrider X6 disfruta de un paracaídas de emergencia que se despliega en caso de situación de riesgo o un peligro no calculado.
Tras su presentación oficial, la Kuickwheel Skyrider X6 salió a la venta en el marketplace chino JD.com. Cuesta casi medio millón de yuanes, que al cambio son casi 60.000 euros. Lo mismo que un Serie 5 o un Audi A4 Allroad.
