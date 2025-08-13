Uno de cada cinco conductores circula con este elemento del coche en mal estado y la consecuencia puede ser mortal

Para viajar con seguridad es necesario llevar el mantenimiento y las revisiones del coche al día. Todos los elementos mecánicos son importantes, pero aquellos que forman parte de los sistemas de seguridad activa, así llamados, del vehículo, más.

Los frenos son uno de ellos y, sin embargo, el 20% de los vehículos que circulan en España presenta deficiencias en el sistema de frenado, según datos de la iniciativa “Elige calidad, elige confianza” respaldada por fabricantes agrupados en la patronal Sernauto.

Los frenos, vitales para la seguridad

Los frenos son uno de los elementos más importantes del vehículo, obviamente porque permiten reducir la velocidad y detener el coche de forma segura. Conducir con los frenos del coche en mal estado no solo pone en riesgo al conductor y a sus pasajeros, sino también al resto de usuarios de la vía.

Tanto en ciudad, donde es habitual cruzarse, incluso de manera imprevista, con peatones, ciclistas o motoristas, entre otros; como en carretera, una frenada deficiente puede ser fatal. Una mayor distancia de frenado o una respuesta tardía del sistema pueden derivar en colisiones graves, atropellos o incluso accidentes en cadena, llegando incluso a tener consecuencias mortales.

¿Cómo saber si hay que cambiar los frenos del coche?

Detectar a tiempo los fallos en el sistema de frenado es clave para evitar situaciones de peligro. Euromaster, especialista en mantenimiento de vehículos, destaca tres señales que pueden indicar que ha llegado el momento de cambiar los frenos del coche o revisar alguno de sus componentes:

Cambio en el tacto del pedal: si el pedal del freno se siente más duro o más blando de lo habitual, puede indicar un problema en el líquido de frenos.

si el pedal del freno se siente más duro o más blando de lo habitual, puede indicar un problema en el líquido de frenos. Ruidos y vibraciones al frenar: estos síntomas suelen estar relacionados con discos de freno deformados o desgastados.

estos síntomas suelen estar relacionados con discos de freno deformados o desgastados. Distancia de frenado más larga: puede deberse al desgaste de las pastillas o a un material cristalizado que reduce su eficacia.

¿Cuándo revisar o cambiar los frenos del coche?

El sistema de frenos está compuesto por tres elementos principales:

Líquido de frenos: es el encargado de transmitir la presión del pedal hasta las ruedas. Debe mantenerse en buen estado y con el nivel adecuado.

es el encargado de transmitir la presión del pedal hasta las ruedas. Debe mantenerse en buen estado y con el nivel adecuado. Pastillas de freno: son las responsables de generar fricción contra el disco. Su desgaste es progresivo y deben revisarse periódicamente.

son las responsables de generar fricción contra el disco. Su desgaste es progresivo y deben revisarse periódicamente. Discos de freno: trabajan en conjunto con las pastillas para reducir la velocidad del coche. También se desgastan con el uso y pueden deformarse.

Aunque no existe una cifra exacta para el cambio de frenos, los expertos recomiendan revisarlos a partir de los 20.000 kilómetros, especialmente si se circula en zonas urbanas o con tráfico frecuente. No hay que dejar de comprobar que ninguno de esos tres componentes está en buen estado, ya que algunos conductores tienden a olvidarse del líquido.