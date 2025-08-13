Industria

Hyundai y General Motors unen fuerzas y producirán cinco vehículos nuevos en conjunto en 2028

Hyundai y General Motors se unen para producir coches de manera conjunta, pero ninguno de ellos verá el mercado europeo.

General Motors y Hyundai producirán coches juntos.

General Motors y Hyundai producirán coches juntos. / Hyundai

Andrea Gil

Zaragoza
Hyundai Motor Company y General Motors han anunciado ya los primeros pasos de su colaboración en la producción de nuevos modelos.

Ambas compañías esperan que las ventas de estos vehículos superen las 800.000 unidades al año una vez que la producción esté completamente en marcha.

Un acuerdo para "ofrecer valor"

"La colaboración estratégica de Hyundai con GM nos ayudará a seguir ofreciendo valor y opciones a nuestros clientes en múltiples segmentos y mercados de vehículos”, ha expresado José Muñoz, presidente y director ejecutivo de Hyundai Motor Company, tras este anuncio.

Por otro lado, ha señalado que la unión de ambas marcas en Norteamérica y Sudamérica les permite ofrecer a sus clientes más de lo que buscan: "vehículos de diseño atractivo, de alta calidad y centrados en la seguridad, con la tecnología que valoran".

Shilpan Amin, vicepresidente senior de GM y director global de compras y cadena de suministro, ha confirmado por su parte que, gracias a esta asociación, ambas compañías "brindarán más opciones a nuestros clientes con mayor rapidez y a un menor costo".

Cinco vehículos, uno eléctrico

Las dos compañías desarrollarán conjuntamente cuatro vehículos para el mercado de Centroamérica y Sudamérica y otro más para Norteamérica. Los proyectos para estos mercados ya están en marcha y se lanzarán, previsiblemente, en 2028.

Para los dos primeros mercados, los coches van a ser un SUV compacto, un turismo compacto y dos camionetas pick-up de diferente tamaño. La idea es que estos cuatro modelos sean flexibles a la hora de utilizar diferentes sistemas de propulsión, bien sea de combustión interna o híbrida.

Fábrica de Hyundai en Ulsan.

Fábrica de Hyundai en Ulsan. / Hyundai

Además, Hyundai y GM también desarrollarán una camioneta comercial eléctrica para el mercado de Norteamérica. Se fabricará en Estados unidos a partir del mismo 2028.

En cuanto al desarrollo de los vehículos, General Motors se encargará de la plataforma de camiones de tamaño mediano, mientras que Hyundai liderará el desarrollo de la plataforma de vehículos compactos y furgonetas eléctricas.

Las dos compañías compartirán plataformas comunes, pese a que los interiores y exteriores se cambiarán para encajar con la estética de cada marca.

Un acuerdo de 2024

La firma del acuerdo marco en el que se engloba la producción de estos cinco nuevos vehículos se produjo en septiembre de 2024. La colaboración llegará a ámbitos como los sistemas de propulsión, incluidos motores de combustión interna, tecnologías híbridas, eléctricas de batería y de pilas de combustible de hidrógeno.

Planta de General Motors en Kansas City.

Planta de General Motors en Kansas City. / General Motors

Igualmente, ambas compañías también planean iniciativas conjuntas de abastecimiento en América del Norte y del Sur para materiales, transporte y logística. Otras áreas de posibles operaciones conjuntas incluyen materias primas, componentes y sistemas complejos.

