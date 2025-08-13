¿Cuánto es la multa por no tener la ITV?

Ir a pasar la ITV es un trámite obligatorio desde 1987 en España, por el que deben pasar todos los vehículos a motor matriculados. En este procedimiento revisan que tu vehículo cumpla los estándares de seguridad y que pase la normativa de gases. Si no tiene la Inspección Técnica en regla puede salirte bastante caro, porque la multa es considerable.

La ITV es importante y se debe saber cada cuanto tienes que ir a pasarla. Esto depende de la edad del vehículo: Hasta 4 años, estás exentos de pasar la ITV. Si la edad del vehículo es de entre 4 y 10 años, se pasa cada dos años. Y si el coche tiene más de 10 años, se debe ir a pasar la ITV anualmente. Además la DGT puso en marcha una ley que exige pasar la ITV dos veces al año (cada 6 meses), a los vehículos ligeros que están destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada inferior a 3.500 kilos.

Mecánico revisando un vehículo / Freepik

Estos son los vehículos que no tienen que pasar la ITV

Como hemos dicho, la Inspección Técnica del Vehículo es obligatoria pasarla para poder circular con tu vehículo. Pero existen algunos casos en los que están exentos de pasarla:

Motocicletas, cuadriciclos y quads : durante los primeros cuatro años.

: durante los primeros cuatro años. Turismos y otros vehículos de uso privado destinados al transporte de personas , y que tengan una capacidad de hasta nueve pasajeros (incluyendo el conductor): cuatro años.

, y que tengan una capacidad de hasta nueve pasajeros (incluyendo el conductor): cuatro años. Ciclomotores : tres años.

: tres años. Vehículos de servicio de alquiler con o sin conductor y de escuela de conductores , dedicados al transporte de personas con capacidad de hasta 9 plazas, incluido el conductor: dos años.

, dedicados al transporte de personas con capacidad de hasta 9 plazas, incluido el conductor: dos años. Caravanas remolcadas con MMA superior a 750 kg : seis años.

: seis años. Camiones y remolques de hasta 3.500 kilos : dos años.

: dos años. Vehículos especiales destinados a obras y servicios y maquinaria autopropulsada, con exclusión de aquellos cuya velocidad por construcción sea menor de 25 Km/h: cuatro años.

En la actualidad hay en España aproximadamente 47.000 vehículos catalogados como históricos. Si están matriculados por primera vez con anterioridad al 1 de enero de 1950, estos vehículos no tendrán que pasar la ITV, pero si quieren pueden llevarlo para tener un control.

Mecánico revisando un coche / Freepik

Estas son las multas por no tener la ITV

Lo que hay que tener en cuenta es que la Inspección Técnica del Vehículo es por tema de emisiones (cuidar el medioambiente) y por seguridad. Circular sin ella puede causar accidentes de tráfico con fallecidos y heridos graves. Por esto, está calificado como una infracción grave en la normativa. No llevar la ITV correctamente pasada puede conllevar una sanción económica de 200 (ITV desfavorable) o 500 euros (ITV negativa), dependiendo del caso.

Si pasas la ITV, pero no llevas la pegatina que lo acredita, te multarán con hasta 100 euros. En los casos más extremos, si manipulas la pegatina de la ITV, el conductor implicado se enfrentaría a una sanción económica de entre 6.000 y 12.000 euros y a una pena de prisión de tres a seis meses.