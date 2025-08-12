La nueva función del Xpeng P7 que te hará sentir dentro del mismísmo Mario Kart

Un coche que te corta el paso, uno que sale de una rotonda por un carril que no toca, otro que cruza, otro que adelanta por la izquierda...

Situaciones que nos pueden poner de los nervios mientras conducimos hay muchas y conductores que nos provocan rabia o enfado al volante, otros tantos.

Con estos escenarios en mano, Xpeng ha anunciado la nueva funcionalidad de su próximo modelo, el Xpeng P7. Su nombre es Road Rage Reliever (algo así como 'alivio de la rabia en carretera' en español) y ya con eso se puede intuir cuál es su función.

Lanzar 'emojis' a los conductores

El nuevo Xpeng P7 no es el solo la nueva generación de este modelo que salió al mercado chino en el año 2020. Ahora, la marca ha presentado el que será su sustituto, ya que no es solo una actualización del modelo si un coche completamente diferente.

Cargado de tecnología, entre sus funciones se encuentra Road Rage Reliever. Mediante la nueva pantalla AR-HUD (un head-up display con ralidad aumentada), el conductor podrá lanzar emoticonos al conductor que le haya cortado el paso o haya realizado una mala maniobra. Eso sí, estos 'emojis bomba' solo los verá el propio conductor a bordo del Xpeng, no el resto de usuarios de la vía.

La marca ha explicado que esta curiosa función es la manera perfecta de aliviar tensión, rabia y enfado al molante ante los gestos de otros conductores. Mientras que en internet muchos usuarios han aplaudido la iniciativa, otros han señalado que podría ser peligrosa al representar un factor más de distracción al volante. De todas formas, este juego es opcional y que los conductores deben ser lo suficientemente responsables para saber cuándo y cómo utilizarlo, ha señalado la marca durante la presentación.

Nuevo Xpeng P7

Hace unos meses Xpeng mostró las primeras imágenes de la nueva generación del P7, un sedán eléctrico deportivo que aspira a convertirse en un referente en tecnología, rendimiento y conducción inteligente.

El P7 ha sido desarrollado durante cinco años por el equipo de I+D de Xpeng y la inteligencia artificial ha intervenido directamente en el proceso de creación.

Xpeng P7 / Xpeng

Esa pantalla AR-HUD es de 87 pulgadas, la más grande de su clase, y encaja dentro de un habitáculo futurista con panel táctil. El coche está diseñado por Rafik Ferrag y dirigido, sobre todo, a amantes de la tecnología.

En su momento, Xpeng confirmó que este modelo será una de los primeros en incorporar su sistema de conducción autónoma Turing Smart Driving, una tecnología que, sobre el papel, promete dar un salto importante en cuanto a funciones de conducción asistida.