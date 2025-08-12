General Motors necesita baterías LFP para mantener su promesa de un eléctrico asequible y pide ayuda a la china CATL

Los polos opuestos se atraen, sobre todo en el mundo de la industria automotriz. Aunque a veces se creen parejas extrañas, ninguna puntada se da sin hilo.

La estadounidense General Motors va a comprar baterías eléctricas a, nada más y nada menos, el gigante chino CATL, uno de los mayores fabricantes de baterías para vehículos eléctricos, según ha confirmado Reuters.

Baterías para el Chevrolet Bolt

La razón principal de este acuerdo es disponer de pilas suficentes para empezar a producir el Chevrolet Bolt EV. Prometido como un eléctrico asequible, la necesidad de conseguir baterías económicas ha motivado la firma de este acuerdo. General Motors empezará la producción del Chevrolet Bolt a finales de este mismo año en su planta de Kansas City.

Chevrolet Bolt EV / Chevrolet

Y es que las baterías son el componente más caro de los coches eléctricos, por lo que disminuir el coste de esta pieza esencial ayuda a rebajar el precio final del vehículo. Y para que General Motors pueda cumplir su promesa de un Chevrolet Bolt eléctrico apto para todos los bolsillos, su principal apuesta ha sido llegar a un acuerdo con CATL.

Solo dos años

Eso sí, la colaboración (o, mejor dicho, el abastecimiento de baterías a GM por parte de CATL) no va a ser a largo plazo ni indeterminada. Por el momento, CATL sumistrará baterías de litio hierro fosfato, LFP, hasta el próximo 2027. Este tipo de baterías son muy económicas por la abundancia de los materiales y el bajo coste de obtención de los mismos, por lo que no es de extrañar que los coches eléctricos más asequibles tiendan a incorporarlas.

En Directo

El Sudeste Asiático cierra con mayoría de ganancias tras la tregua entre China y EEUU Los principales mercados de valores del Sudeste Asiático cerraron este martes con ganancias, lideradas por Indonesia, la mayor economía regional, después de que Estados Unidos y China anunciaran una nueva extensión de su tregua arancelaria de 90 días.

Trump anuncia que EEUU no impondrá aranceles sobre el oro Trump anuncia que EEUU no impondrá aranceles sobre el oro.

La India afirma que continuará la negociación de armas con EEUU pese a los aranceles El secretario de Exteriores de la India, Vikram Misri, informó a una comisión parlamentaria de que el país no detendrá los acuerdos de defensa con Estados Unidos y que la compra de petróleo ruso continuará, a pesar de la imposición de aranceles por parte de Washington. En la primera sesión informativa del Gobierno ante el Parlamento desde que EEUU elevara los aranceles al 50 %, Misri subrayó que ambos países tienen una relación "multidimensional" de la que el comercio es solo una parte.

El Nikkei sube un 2,15 % y alcanza un nuevo récord impulsado por la tregua EEUU-China El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, subió un 2,15 % este martes y cerró en un nuevo récord de 42.718,17 puntos tras rozar las 43.000 unidades también en un máximo intradía, animado por la tregua arancelaria entre EEUU y China, el reciente acuerdo comercial Washington-Tokio y el optimismo sobre las ganancias corporativas.

Adrián Foncillas Trump aplaza la imposición de aranceles a China hasta noviembre Trump aplaza la imposición de aranceles a China hasta noviembre, por Adrián Foncillas.

El acuerdo no va a ser duradero por dos principales motivos. Primero, porque General Motors ya tiene firmada una colaboración con LG, a través de una empresa conjunta, para la producción de baterías LFP. La producción debería empezar dentro de dos años, justo cuando se acabe el acuerdo con CATL.

Y el segundo son los aranceles. Al ser una empresa china, General Motors tendrá que asumir el pago de los aranceles de Trump a las baterías que importe desde China. Actualmente, los productos chinos que entran en Estados Unidos tienen que pagar un 30% de impuestos, incluido el 20% de aranceles. Las nuevas medidas aumentarían estos porcentajes al 145% de no haberse apenas firmado una tregua de 90 días a estas nuevas medidas 'castigo' que prevé el presidente Trump.