Industria
Despídete de los ID, porque Volkswagen cambia la estrategia comercial para su catálogo eléctrico
La nomenclatura ID para los coches eléctricos de Volkswagen podría ser sustituida por otros nombres más pasionales y emocionales
Andrea Gil
Los fabricantes, en su cruzada hacia la electrificación, han decidido adoptar diferentes nomenclaturas que diferencien los modelos eléctricos de su catálogo de motores de combustión.
Esta estrategia ha traído consigo muchas siglas, muchas 'e' y muchas 'v' e incluso códigos alfanuméricos a veces díficiles de identificar o retener en la memoria.
Nombres de verdad
Volkswagen ha decidido recular en su línea de vehículos eléctricos, la también conocida familia ID, para que sus coches vuelvan a tener "nombres de verdad". Así lo aseguró Martin Sander, el respondable de Ventas, Marketing y Posventa de Volkswagen, en una entrevista para el medio alemán Auto und Wirtschaft.
Los modelos que empezarán en esta nueva época de coches eléctricos de Volkswagen con nombre de verdad serán, previsiblemente y según las palabras de Sander, los nuevos que ya se han presentado bajo su nombre de concept car: el ID.2all y el ID.Every1.
Por ejemplo, el primero de estos coches, que será parecido a un Volkswagen Polo, podría retomar ese mismo nombre, tan asentado en la mente de los conductores. Para el segundo de esos modelos, se baraja el recuperar nombres tan míticos de la casa alemana como Lupo, aunque todavía no hay nada confirmado al respecto.
Un catálogo eléctrico bastante completo
Este cambio de nomenclatura, que afectará a toda la familia eléctrica de Volkswagen, podría ayudar a que los conductores no vieran los coches eléctricos tan diferentes a los de combustión y por ende identificándolos rápidamente con un modelo que sí conocen.
Dentro de los planes de la firma alemana, está en marcha el desarrollo de una nueva versión eléctrica del Volkswagen Golf, el e-Golf, que se lanzó en 2014. Además, durante el Auto Shanghai de este año, la marca presentó tres nnuevos prototipos eléctricos: el ID.Aura, el ID.Era y el ID.Evo, pero estos no llegarán a Europa, ya que han sido pensados y diseñados por y para el mercado chino.
En total, Volkswagen ha prometido un total de 9 lanzamientos eléctricos que se irán presentando de aquí a 2027, incluyendo los dos ya mencionados que costarán menos de 25.000 y 20.000 euros, respectivamente.
En el catálogo eléctrico de Volkswagen se pueden encontrar el ID.3, compacto; el ID.4, SUV; el ID.5, SUV coupé; el ID.Buzz, la furgoneta retro; y el ID.7, sedán.
