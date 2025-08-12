Así se celebra el Día de la Independencia en Alaska: Lanzando vehículos al vacío

En Estados Unidos todo se hace a lo grande, los edificios, los monumentos… y por supuesto, los festejos. Sobre todo la celebración del 4 de julio, un día muy importante para Estados Unidos ya que conmemoran el Día de su Independencia. En la localidad de Glacier View en Alaska, esta festividad se vive de una manera muy loca.

El 4 de julio se celebra lanzando al vacío vehículos por un barranco de aproximadamente 91,44 metros (300 pies). Una tradición que agolpa a una multitud de gente a orillas del río Matanuska. Sin nadie en el interior, los coches aceleran a fondo, presionando un trozo de madera contra el acelerador y usando una cinta de amarre con trinquete para mantener el volante recto.

La historia de esta loca tradición

Antes de 2005, las vacaciones de verano se celebraban con un pequeño desfile y una reunión para los ciudadanos de Glacier View (Alaska). Pero cuando creció el río Matanuska, se tragó la ruta del desfile y Arnie Hrncir, organizador del festival, decidió hacer algo diferente.

Cogió el Volvo de su esposa que había tenido un choque contra un alce, y lo lanzó por la colina. En los años siguientes, el evento pasó de ser una pequeña reunión a uno de los acontecimientos del 4 de julio más grandes de Alaska. La mayoría de los años han lanzado seis vehículos, pero en 2020 subió esta cifra hasta los 11. Estos coches están pintados de rojo, blanco y azul, de la bandera de Estados Unidos.

Libertad, familia, comida y diversión, concluida por limpieza

Además de ser el 4 de julio, fecha muy importante para Estados Unidos, se promociona como un “día de libertad, familia, diversión, fe, amigos y comida”. Un día para celebrar y disfrutar, mientras ves a coches reventándose contra el suelo. En los días siguientes, la comunidad recoge los trozos de los coches rotos para reciclarlos.