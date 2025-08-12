El BMW M2 CS establece un nuevo récord en el circuito de Nürburgring-Nordschleife

El nuevo BMW M2 CS ha establecido un nuevo hito en el histórico circuito Nürburgring-Nordschleife. El nuevo vehículo alemán, pilotado por el ingeniero de desarrollo de BMW, Jörg Weidinger, completó los 20,823 kilómetros del circuito en 7:25,5 minutos, superando en ocho segundos el mejor tiempo hecho para coches compactos.

BMW M2 CS: Más potencia y dinámica de conducción mejorada

El coche compacto de la firma alemana tiene un motor de seis cilindros en línea con tecnología BMW M TwinPower Turbo, que ofrece una potencia de 390 kW/530 CV y un par máximo de 650 Nm. Los soportes del motor específicos del modelo son una suspensión M adaptativa y un sistema de frenos M compound, que contribuyen a su rendimiento deportivo. El nuevo modelo de la firma alemana consume unos 10 litros por cada 100 kilómetros.

El equipo de BMW / BMW

El BMW M2 CS es el modelo más ligero de la actual generación M2 gracias a su construcción ligera, que incluye un gran número de componentes exteriores e interiores de plástico reforzado con fibra de carbono (CFRP). Esto reduce su peso en unos 30 kilos. El coche de la marca alemana se fabrica en la planta del Grupo BMW en San Luis Potosí, México. Además el BMW M2 CS es un modelo de edición limitada con un lanzamiento al mercado previsto para agosto de 2025, con un precio de 141.100€ en España.

La historia continua

Hay que remontarse hasta abril de 2023 para encontrar el anterior mejor tiempo para un modelo BMW M2 en Nürburgring. Este récord lo hizo Weidinger cuando completó el circuito en 7:38,7 minutos. Dos años más tarde, supera este tiempo en 13 segundos, batiendo el mejor tiempo de esta categoría de 7:30 minutos por primera vez. Con el nuevo récord de 7:25,5 minutos, el BMW M2 CS demuestra sus prestaciones, la potencia innovadora y las habilidades de ingeniería de BMW M GmbH.

El nuevo BMW M2 CS / BMW

El BMW M4 CS, el BMW M4 CSL y el BMW M3 CS, vehículos de gama media, lograron tiempos por debajo de los 7:30 minutos en el legendario circuito de Nürburgring-Nordschleife. Además el BMW M4 CSL ostenta el mejor tiempo por vuelta jamás registrado por un coche de producción del Grupo BMW, con un tiempo oficial de 7:18,137.