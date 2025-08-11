La venta de vehículos de segunda mano crece un 5,8% en julio

El verano ha permitido revertir la tendencia a la baja que se produjo en los dos últimos meses de primavera, según explica la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove), lo que ha elevado el incremento anual, del 4,7% registrado en el primer semestre, a un 5,1% en el periodo de enero a julio.

En lo que va de 2025 se han vendido 1.479.340 vehículos de segunda mano, de los que 1.269.950 fueron turismos -aumentan el 5,2% respecto al mismo periodo del año pasado- y 214.390, comerciales ligeros -suben un 4,4% en el año-.

Crecimiento en todos los segmentos

Las ventas crecen en julio en todos los segmentos, con especial fuerza entre los más nuevos, los de 12 meses y los de 2 a 3 años, aunque siguen siendo minoritarios en el conjunto del mercado de turismos de segunda mano. Por debajo de la media, los ventas de los que superan los 8 años suben un 5,7% y entre 6 y 10 años, el 1,7% en el mes.

En las furgonetas, el mercado se ha fijado en los segmentos más jóvenes, de 12 a 36 meses, con crecimiento de dos dígitos en los tres casos. Por debajo de la media, los más antiguos crecen un 3,8%, dos puntos menos que el conjunto.

Volviendo a los turismos, los electrificados disparan sus ventas. Los turismos eléctricos creen un 35% y los híbridos enchufables, el 108% en el caso de los diésel y el 40%, los gasolinas.

No obstante, estos crecimientos están distorsionados por el poco volumen. Así, en julio se han vendido 340 turismos híbridos enchufables diésel; 3.817 en la modalidad de gasolina y eléctricos puros 2.660. Entre los tres suman el 2,7% de los turismos usados del mes.

Mayores incrementos en Madrid y Castilla-La Mancha

Las ventas se concentran en 8 comunidades, con Madrid y Castilla-La Mancha con los mayores incrementos. En las otras 9 comunidades se vendieron en julio menos coches que en el mismo mes del pasado año. El mayor descenso se registra en Castilla y León.

En los comerciales, las subidas son generalizadas: tan solo han registrado pérdidas cuatro comunidades. "En Ancove preocupa la disparidad en el mercado nacional, con subidas concentradas en unas pocas comunidades como Madrid y Castilla-La Mancha", ha declarado el presidente de Ancove, Eric Iglesias.

