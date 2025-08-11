Öresundsbron, el puente de 82.000 toneladas que tiene una serie propia

Los países nórdicos tienen una geografía muy característica. Habitualmente, a lo largo de sus costas se aprecian archipiélagos y pequeñas islas que pueden dificultar la movilidad de sus habitantes.

La realidad de aquellos que vivían en Malmö, la tercera ciudad más habitada de Suecia. La separan solo 44 kilómetos de la capital de Dinamarca, Copenhague, pero viajar entre ambas urbas era bastante complicado.

Había que esperar un ferry cuya frecuencia se podía ver afectada por el clima o se tenía que optar por volar en avión. La movilidad entre ambas ciudades era larga y complicada.

El puente de Orensund

Con el cambio de milenio, los habitantes de ambos países, así como los turistas, ganaron. Y es que en el año 2000 se construyó el conocido puente Öresundsbron, en sueco, o Øresundsbroen, en danés. El nombre lo toma del nombre del estrecho que cruza el puente: el de Orensund.

Construcción de las vías de tren del puente. / Øresundsbron

Esta enorme estructura es un puente que pesa 82.000 toneladas y pasa por encima del mar durante 16 kilómetros para conectar Malmö con Copenhague. El tiempo de viaje entre ambas ciudades se redujo drásticamente y la comodidad de cruzar el estrecho aumentó. En algo más de media hora en tren se puede llegar de un centro de la ciudad a otra y en coche el mismo recorrido no llega a una hora.

Un hito internacional

El puente que cruza el estrecho de Orensund es uno de los mayores ejemplos de colaboración transfronteriza en el ámbito de la ingeniería y la arquitectura. Con su inauguración no solo mejoró la movilidad, si no que favoreció la economía y el comercio internacional.

Eso sí, utilizar esta infraestructura no es barato. El coste para un turismo normal, sin descuentos, de un viaje de ida por el puente Orensund es de unos 68 euros al cambio. La gestión y propiedad del puente es de Øresundsbro Konsortiet, una compañía sueco-danesa.

Aunque la idea de construir este puente ya se barajaba a mediados del siglo XX, no fue hasta 1991 cuando la decisión y el plan de cosntrucción fue oficial. Las obras comenzaron en 1995 y se alargaron hasta 1999, teniendo que superar numerosos retos para la ingeniería moderna. Finalmente, el puente Orensund se inauguró el 1 de julio del 2000.

Un puente de serie

El 18 de spetiembre del 2000 el coche número un millón cruzó el puente y el 21 de julio del 2003, lo hizo el diez millones. En 2011, se estrenó la serie The Bridge, financiada en conjunto por Suecia y Dinamarca. Toda la trama gira en torno al puente de Orensdund, donde aparece un cadáver que da pie a una investigación policial.