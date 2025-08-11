¿Cómo se redacta un contrato de compraventa de un coche? Así puedes conseguir el de la DGT

En el momento de comprar o un coche de segunda mano es imperativo firmar un contrato de compraventa.

De lo contrario, será imposible reclamar cualquier tipo de problema tras el proceso y tampoco será posible realizar la transferencia de propietario del vehículo, para lo que es necesario este documento.

No cambiar la titularidad de un vehículo cuando este ha sido objeto de una compraventa puede conllevar desde multas hasta problemas mayores, ya que el vehículo seguirá estando a nombre del antiguo propietario.

El contrato de compraventa de un coche

Así las cosas, ¿qué es necesario para firmar un contrato de compraventa de un coche y cómo se consigue uno?

Básicamente, este documento se puede redactar en casa. Los datos que de manera imprescindible deben aparecer en dicho documento son:

Datos del comprador: nombre y apellidos o razón social y su DNI/NIE/CIF.

Datos del vendedor: nombre y apellidos o razón social y su DNI/NIE/CIF.

Datos del vehículo: marca, modelo y matrícula.

Precio de compra.

Fecha y hora en la que se firma el contrato.

Cabe recordar, además, que ambas partes interesadas deben firmar todas las hojas del contrato, en el que también es aconsejable añadir otros detalles como las condiciones en la que se vende el coche, por ejemplo, o ciertos aspectos en los que tanto vendedor como comprador hayan llegado a un acuerdo.

Descargar un modelo de contrato

Si se tienen dudas, siempre se puede descargar y utilizar el contrato gratuito que pone a disposición de los conductores la DGT. Simplemente hay que entrar en la págnina web de Tráfico y en el menú superior acceder a 'Mis servicios'. Ahí, acceder al apartado Vehículos y clicar sobre la pregunta '¿Vas a comprar o vender un vehículo de segunda mano?'. Finalmente, entrar en el apartado 'Comprar un vehículo de segunda mano' y, ahí, se encuentra el modelo del contrato en un PDF descargable.

Si no quieres seguir todo ese procedimiento, también puedes hacer clic aquí y descargarlo directamente.