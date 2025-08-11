Accidentes

El 96% de los conductores que dieron positivos en alcohol y otras drogas fueron detectados en controles preventivos

Un total de 4.407 conductores conducían después de haber consumido bebidas alcohólicas, aunque no superaban la tasa máxima permitida, entre el 14 y el 20 del pasado mes de julio

Tomar alcohol o drogas al volante es muy peligroso

Tomar alcohol o drogas al volante es muy peligroso / Freepik

Rubén Burillo

Madrid
Estamos en verano, época con más desplazamientos de todo el año (100 millones) y un periodo para disfrutar. Entre el 14 y el 20 del pasado mes de julio, los agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo una nueva campaña de vigilancia y control del consumo de alcohol y otras drogas al volante. En esos 7 días, 4.234 conductores dieron positivo en estas sustancias.

Además del peligro de tomar alcohol y/o drogas cuando vas a conducir, en verano existen otros peligros más al volante. Según la Dirección General de Tráfico, el calor extremo puede incrementar hasta en un 25% las probabilidades de sufrir un accidente, porque aumenta la fatiga y el cansancio cuando conduces.

Además del alcohol y/o drogas, es muy peligroso el calor extremo y la fatiga al volante

Además del alcohol y/o drogas, es muy peligroso el calor extremo y la fatiga al volante / Freepik

Los controles preventivos, una medida con potencial para la DGT

Estas campañas permiten detectar a quienes infringen la ley y alertan y conciencian a los conductores que, aunque no superen el límite permitido, se ponen al volante mientras han tomado alcohol. 4.407 conductores fueron detectados con tasas inferiores al límite legal en esta campaña. De estos, 4.130 fueron en controles preventivos, 46 por estar involucrados en un accidente y 2 por presentar síntomas de ingesta.

Durante los 7 días de esta campaña se realizaron un total de 205.103 pruebas de alcohol, y 2.232 conductores dieron positivo. 2.019 fueron detectados en controles preventivos, 78 después de cometer una infracción, 127 por estar involucrados en un accidente y 8 más por síntomas evidentes de haber ingerido alcohol.

El consumo de alcohol y/o drogas mientras conduces es muy peligroso

El consumo de alcohol y/o drogas mientras conduces es muy peligroso / Freepik

En cuanto a las drogas, se realizaron 5.854 pruebas de detección, y 2.248 dieron positivo en los test preliminares. 2.016 fueron detectados en controles preventivos, 120 tras una infracción y 112 por estar implicados en un accidente.

Multas por el consumo de alcohol y drogas: de 500 euros a llegar a ser delito

Estas sustancias son muy peligrosas al volante y pueden causar un grave accidente de tráfico. Recuerda que si bebes o tomas algún tipo de droga no conduzca, ya que la única tasa segura es 0,0%. Además del peligro de producir un accidente de tráfico grave, te pueden poner duras sanciones por ponerte al volante bajo los efectos del alcohol y las drogas. Estas son las multas a las que te enfrentarás:

  • Hasta 0,50 mg/l, la sanción es de 500 euros y 4 puntos.
  • Más de 0,50 mg/l, la multa es de 1.000 euros y 6 puntos.
  • Si reincide, la sanción será de 1.000 euros y 4 o 6 puntos (depende de la tasa dada).
  • Si das positivo en drogas, la multa será de 1.000 euros y 6 puntos.
  • Además puede ser considerado delito, si son tasas superiores a 0,60 mg/l en aire o te niegas a someterse a las pruebas. Si conduces bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas o te niegas a hacerte las pruebas, puedes también estar cometiendo un delito.

