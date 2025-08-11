Siniestros de tráfico

488 personas fallecieron en 2024 a causa de siniestros de tráfico en las ciudades

Con más de 66.000 accidentes ocurridos el año pasado en zonas urbanas, descienden un 6% los fallecidos por este tipo de siniestros viales

Accidente de tráfico en vía urbana

Accidente de tráfico en vía urbana / Freepik

Rubén Burillo

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Para conducir por las ciudades o municipios debes de tener mucho cuidado, respetar los límites de velocidad, poner los intermitentes, prestar atención al salir de las rotondas, y conducir siempre con calma. Según datos de la Dirección General de Tráfico, 488 personas fallecieron en 2024 a causa de siniestros viales en zonas urbanas.

El año pasado hubo 66.545 accidentes de tráfico en municipios. A pesar del elevado número de peatones fallecidos (488), la DGT remarca que es el segundo valor más bajo de la serie histórica, quitando los años 2020 y 2021 en los que la movilidad se vio afectada por la pandemia de la Covid-19.

El 65% de todos los siniestros viales se producen en ciudad

En los datos de 2024 se sigue reflejando que los accidentes de tráfico en zonas urbanas son una realidad que se mantiene en el tiempo. Según los datos presentados por la DGT, el 65% de todos los siniestros viales en España se producen en ciudad. Aunque esté dato sea elevado, las vías urbanas solo acumulan el 27% del total de fallecidos, pero representan más de la mitad de los heridos graves (53%).

Sobrepasar el límite de velocidad es una de las acciones que más pone en peligro la seguridad vial en zonas urbanas. El 79% de los fallecidos en siniestros en vías urbanas eran usuarios vulnerables. Además, el 66% de los peatones atropellados tenían 65 años o más.

La seguridad es primordial para disminuir el número de fallecidos

El uso de elementos de protección continúa siendo un factor determinante en la gravedad de los accidentes de tráfico en ciudad. El año pasado, el 28% de las personas fallecidas en vías urbanas no utilizaban los accesorios de seguridad obligatorios, como casco o cinturón. Este dato muestra un porcentaje superior al 26% registrado en 2023.

Noticias relacionadas y más

La situación es grave en los turismos, en los que 25 de las 60 personas fallecidas (un 42%) no llevaban puesto el cinturón de seguridad. En el caso de los motoristas, 15 de los 123 fallecidos (12%) no hacían uso del casco en el momento del siniestro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Vecinos de un bloque de Girona dejan el piso porque denuncian que los ocupas no les dejan dormir y los amenazan
  2. Turistas achicharrados en Barcelona: 'Estamos aquí solo cuatro días, no queda más remedio que sudar
  3. Déjense de excusas y devuelvan de una vez el IRPF a los mutualistas jubilados
  4. Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia
  5. A las puertas de mis 47 años, me he enamorado
  6. El propietario de un restaurante de Tordera critica a los clientes que quieren ser atendidos en catalán: 'No nos gusta un pelo
  7. La estrategia de Gonzalo Bernardos para comprar una vivienda más barata: “Si ves un piso en herencia, aprieta”
  8. Catalunya roza los 41 grados este sábado: el calor extremo llegará a Barcelona el lunes, en la cúspide de la ola

488 personas fallecieron en 2024 a causa de siniestros de tráfico en las ciudades

488 personas fallecieron en 2024 a causa de siniestros de tráfico en las ciudades

Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: "Para mí el verano es encerrarse en casa"

Cuando Barcelona se vuelve un horno a cielo abierto: "Para mí el verano es encerrarse en casa"

Cuenta atrás para las Fiestas de Gràcia: los vecinos ultiman los guarnidos en plena ola de calor

Cuenta atrás para las Fiestas de Gràcia: los vecinos ultiman los guarnidos en plena ola de calor

La UE reconoce la "urgencia" de poner fin a la violencia en Gaza, pero deja sin respuesta el plan de Netanyahu

La UE reconoce la "urgencia" de poner fin a la violencia en Gaza, pero deja sin respuesta el plan de Netanyahu

El empresario que financió a Alvise Pérez denuncia que cinco hombres han entrado en su casa obligándole a pagar un millón en criptomonedas

El empresario que financió a Alvise Pérez denuncia que cinco hombres han entrado en su casa obligándole a pagar un millón en criptomonedas

El horóscopo de mañana, martes 12 de agosto: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

El horóscopo de mañana, martes 12 de agosto: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Directo | Israel inicia la ofensiva total sobre Gaza

Directo | Israel inicia la ofensiva total sobre Gaza

La Fiscalía abre diligencias por presuntos delitos de odio contra el líder de Vox en Murcia

La Fiscalía abre diligencias por presuntos delitos de odio contra el líder de Vox en Murcia