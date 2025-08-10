Cómo rellenar un parte amistoso en caso de accidente

A la hora de circular con tu vehículo por la carretera es posible que hayas tenido algún susto con otro conductor que no respetaba las normas de circulación o al que simplemente no llegaste a ver por el retrovisor.

Es muy común darse pequeños golpes -sobre todo cuando se aparca- con otros vehículos, pero lo legítimo en estos casos es dejar una nota al conductor para que se ponga en contacto contigo o directamente hacer un parte amistoso de accidente, aunque no sea grave. Si no sabes cómo se rellena, te lo contamos a continuación.

En verano el número de accidentes de tráfico suele ascender / Freepik

Cómo rellenar el parte de accidente

Si has tenido un accidente o un pequeño golpe con otro vehículo, lo más normal es que los nervios te jueguen una mala pasada y no sepas cómo actuar, qué hacer con tu coche o incluso qué decirle al otro conductor o a los Agentes de Tráfico si acuden al lugar del incidente. Independientemente de si el percance ha sido en una carretera que se encuentra fuera de poblado o no, lo mejor es lo siguiente:

El parte amistoso de accidente recoge los datos de las partes involucradas, los del vehículo y los seguros de sus poseedores, así como los daños ocasionados. Has de rellenarlo con letra clara y preferiblemente en mayúsculas con la mayor información posible para esclarecer los hechos. Aquí puedes descargarlo, y estas son las cosas más importantes a tener en cuenta a la hora de rellenarlo:

Recuerda que debes informar a la aseguradora en los 7 días posteriores al hecho. Si consideras que no eres responsable del hecho y la culpa debe recaer sobre el otro conductor tienes un plazo de 6 meses para establecer la denuncia penal.

Si no hay entendimiento entre las dos partes lo mejor es llamar a la Policía Nacional o la Guardia Civil. Los agentes desplazados hasta el lugar del siniestro serán quienes determinarán las causas del siniestro y elaborarán el “atestado”.

Si el otro conductor se niega a colaborar o se da a la fuga, se recomienda tomar nota de los datos que puedan servir para identificarlo, como el número de matrícula.