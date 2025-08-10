Multas
Los 50 radares que más multan de España
Si este verano vas a moverte por territorio nacional te contamos cuáles son los radares que más sanciones formulan
La Dirección General de Tráfico (DGT)cuenta nada menos que con 780 radares fijos de velocidad en nuestro país, además de otros controles móviles de velocidad, alcohol y drogas, para controlar la seguridad de las carreteras españolas. La mayoría de personas conoce su posición, e incluso están señalizados por la DGT, pero si no sabes exactamente dónde se encuentran, a continuación te lo contamos.
Tipos de radares
De cara a mantener la seguridad de los conductores en las carreteras, la DGT cuenta con distintos tipos de radares:
- Pórticos: Son el tipo de radar “tradicional”. Funcionan así: una antena emite una señal, esta ‘rebota’ contra el vehículo en movimiento y regresa de nuevo a la antena. La variación producida en la frecuencia de la onda permite al ‘radar’ calcular la velocidad del vehículo en ese instante. Son equipos automáticos y no precisan operador, por lo que están siempre alerta.
- Postes: Se ubican en el lateral de las carreteras y en su mayoría funcionan igual que los pórticos, aunque también existen con tecnología láser. Tampoco necesitan operador.
- Cabinas laterales: Pueden ser radares y cinemómetros láser. Estos últimos ‘disparan’ varios haces de luz transversales a la calzada. Cuando un vehículo en movimiento los interrumpe, el dispositivo calcula su velocidad, y si excede de la establecida en la vía se registra para tramitar la consiguiente multa.
- Vehículos: Éstos sí están operados por agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil o de la Policía Local, Pueden ser utilizados tanto en estático como en movimiento y se suelen instalar en vehículos patrulla.
- Trípode: Son como los de los vehículos, pero sin estar dentro del coche. Se trata de un sistema de control de velocidad colocado sobre un trípode y supervisado por un agente. Igualmente se ubican en los márgenes de la carretera.
- De tramo: Estos radares cuentan con dos o más cámaras de visión artificial, que calculan la velocidad media del vehículo en todo el tramo vigilado anotando el momento exacto de entrada y de salida. Este tipo de radar es el más infalible ya que es pura matemática.
Los 50 radares que más multan
Si este verano vas a moverte mucho por nuestro país, a continuación te mostramos los 50 radares que más multan en todo el territorio nacional:
- M-40 (km 20) en Madrid
- A-7 (km 968) en Málaga
- A-15 (km 127) en Navarra
- A-381 (km 74) en Cádiz
- A-45 (km 128) en Málaga
- EI-600 (km 9) en Balears (Illes)
- A-92 (km 83) en Sevilla
- A-7 (km 978) en Málaga
- MA-20 (km 10) en Málaga
- M-40 (km 52) en Madrid
- H-31 (km 79) en Huelva
- A-4 (km 495) en Sevilla
- A-1 (km 234) en Burgos
- A-3 (km 156) en Cuenca
- LZ-67 (km 20) en Palmas (Las)
- A-4 (km 245) en Jaén
- A-92 (km 0) en Sevilla
- A-66 (km 160) en León
- A-66 (km 35) en Asturias
- A-4 (km 13) en Madrid
- A-70 (km 8) en Alicante/Alacant
- AP-68 (km 78) en La Rioja
- SE-30 (km 10) en Sevilla
- A-52 (km 282) en Pontevedra
- A-55 (km 11) en Pontevedra
- A-4 (km 230) en Ciudad Real
- AP-7 (km 356) en Castellón/Castelló
- N-340 (km 1010) en Castellón/Castelló
- A-55 (km 9) en Pontevedra
- N-340 (km 70) en Cádiz
- A-2 (km 15) en Madrid
- A-70 (km 27) en Alicante/Alacant
- A-3 (km 314) en Valencia/València
- A-6 (km 347) en León
- N-122 (km 142) en Soria
- A-45 (km 118) en Málaga
- A-4 (km 135) en Ciudad Real
- A-5 (km 12) en Madrid
- A-1 (km 125) en Segovia
- A-4 (km 12) en Madrid
- AG-55 (km 11) en Coruña (A)
- CM-4008 (km 2) en Toledo
- MU-30 (km 9) en Murcia
- A-8 (km 545) en Lugo
- A-4 (km 417) en Córdoba
- N-320 (km 264) en Guadalajara
- AP-7 (km 390) en Castellón/Castelló
- A-3 (km 48) en Madrid
- A-23 (km 165) en Teruel
- GC-1 (km 42) en Palmas (Las)
