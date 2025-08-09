Por qué deberías lavar tu coche cada vez que vuelvas de la playa según los expertos (y cómo hacerlo bien)

La playa ha sido siempre uno de los principales destinos vacacionales de los españoles, a donde se suele llegar con el propio coche. De lo que poca gente es consciente es que el coche, sin quererlo, sufre.

El sol, la arena, la humedad salina y el salitre del mar pueden causar daños visibles y silenciosos en la carrocería, la pintura y los componentes mecánicos de nuestro vehículo. El remedio más rápido y sencillo para evitarlos es lavar el coche.

Daños por sol, sal y salitre en el coche

El RACE advierte que, en zonas costeras, la humedad salina y el salitre se depositan sobre la chapa del vehículo, acelerando la oxidación y la corrosión incluso en superficies pintadas. El sol intenso favorece que la sal se seque formando depósitos abrasivos que pueden rayar con el simple rozamiento o al lavarlo sin cuidado o sin prestar atención.

Igualmente, la arena transportada por el viento en las zonas costeras actúa como una lija sobre la pintura, los faros, los cristales y los plásticos. También puede acumularse en interior como alfombrillas o asientos, erosionando tejidos y gomas si no se limpia bien

¿Cómo debe lavarse el coche tras la playa?

Según el RACE y el RACC, lo primero es aplicar agua limpia a presión, idealmente con una lanza o pistola de la gasolinera o centro de lavado, a una distancia de unos 30 centímetros. Esto permite retirar sal, arena y sedimentos sin dañar la carrocería u otros elementos. Hay que hacer hincapié en los bajos del coche, que se pueden oxidar y pasar desapercibidos.

Después, lo ideal es usar un jabón neutro para coches y una bayeta suave, lavando con cuidado y sin frotar en seco. Finalmente, lo óptimo es secar completamente el coche para evitar humedad residual que favorezca la corrosión. Una vez limpio y seco, se recomienda aplicar cera protectora al menos una vez al año, preferiblemente antes de ir a la costa, para crear una barrera frente al polvo, arena, sal y rayos UV.

Para rizar el rizo, en caso de disponer de una manguera de aire comprimido, es recomendable abrir el capó y eliminar cualquier arena depositada en el motor. Lo mismo se puede hacer dentro del coche, donde en cualquier caso es esencial sacudir y aspirar alfombrillas y rincones para evitar acumulación de salitre o arena.

Cuánto hay que lavar el coche

Las asociaciones de mecánicos y especialistas coinciden: si se viaja con frecuencia a la playa, se aconseja lavar el coche al menos una vez por semana durante esos periodos y siempre al volver. Fuera de temporada, un lavado cada 15 días ayuda a mantener la pintura, evitar la corrosión y garantizar la seguridad vial

Lavar el coche al volver de la playa no solo preserva la estética, por así decirlo, del coche, sino que evita averías y corrosión prematura.