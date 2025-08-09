Mucho cuidado con esta señal: si la incumples te pueden multar con 200 euros

La Dirección General de Tráfico confirmó que desde el pasado mes de julio se estrenará un nuevo catálogo de señales. El Gobierno aprobó esta actualización para adaptar el listado a los nuevos cambios tecnológicos, sociales y de movilidad. Algunas señales se renuevan, y otras aparecen como la siguiente.

Este cambio solo será obligatorio para los nuevos proyectos de señalización, debiéndose retirar en el plazo de un año las señales suprimidas. Tienes que prestar mucha atención a algunas de las nuevas señales de la DGT, en especial a esta que tiene el fondo azul y dibujos de un patinete eléctrico y una bicicleta. ¿Sabes qué significa esta señal?

La nueva señal S-38 / DGT

Vía destinada para ciclos y VMP

Esta es la señal S-38, que aparece nueva en el Reglamento General de Circulación español. Según la normativa, esta señal de tráfico indica la existencia de una vía destinada a la circulación de ciclos y vehículos de movilidad personal y prohibición a los demás usuarios de la vía de utilizarla.

Estas señales de tránsito cuadradas con el fondo azul, establecen la acción o comportamiento especifico que los usuarios de la vía deben seguir. En el caso de la S-38 es que solo en esa vía pueden circular ciclos y vehículos de movilidad personal.

¿Cuánto es la multa si incumples la señal S-38?

Como hemos dicho, en las vías en las que aparezca la señal S-38 solo podrán circular ciclos y vehículos de movilidad personal. Si conduces con un coche por esta vía te multarán con 200 euros, según la Dirección General de Tráfico. Esta infracción no implica pérdida de puntos en el carnet, pero se aplica a cualquier vehículo de motor que invada esta vía.