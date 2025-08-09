Cómo actuar ante un incendio forestal si te encuentras conduciendo

Durante el verano se producen muchos incendios en nuestro país,y la mayoría de ellos son provocados por el hombre y se generan por negligencia. Además, cabe destacar que el nivel de peligro de un incendio es mayor si se produce cerca de carreteras, de modo que saber cómo reaccionar es una de las claves principales para afrontar este tipo de situaciones. Por ello, a continuación te damos una serie de consejos sobre cómo debes actuar si te encuentras con un incendio en la carretera mientras estás conduciendo.

El fuego y el humo son dos claves que permiten detectar la presencia de un incendio. Normalmente, ambos se ven a distancia, de modo que si la trayectoria que sigues con el coche te lleva hacia el incendio, lo más aconsejable -y lógico- es que des la vuelta y busques una ruta alternativa. Asimismo, ante la proximidad de fuego, lo más recomendable es:

Evitar las zonas de alta montaña , donde el fuego se propaga rápidamente.

, donde el fuego se propaga rápidamente. No circular a favor del viento , puesto que el incendio se extenderá probablemente en esa dirección.

, puesto que el incendio se extenderá probablemente en esa dirección. Encender los faros y las luces de emergencia - incluso los antiniebla si es necesario- para poder ser visto por otros usuarios.

- incluso los antiniebla si es necesario- para poder ser visto por otros usuarios. Llamar al 112 para alertar a los servicios de emergencia.

Cómo actuar ante un incendio

Si a lo largo de este verano te encuentras con un incendio en la carretera mientras estás conduciendo, lo más recomendable es lo siguiente:

Mantén la calma y analiza la situación , no actúes impulsivamente.

, no actúes impulsivamente. No atravieses nunca una zona con llamas o humo muy denso.

o humo muy denso. No abandones el vehículo para huir a pie si es posible circular, a menos que lo indiquen los servicios de emergencia .

para huir a pie si es posible circular, a menos que lo indiquen los . Mantén las ventanillas cerradas del coche y el sistema de ventilación desconectado para que no entre humo.

para que no entre humo. En caso de tener que abandonar el coche, cubre tus vías respiratorias con un pañuelo y escapa en dirección contraria al viento.

Causas de los incendios

Más del 80% de los incendios forestales que se originan en España se producen por culpa del ser humano. De ellos, un 30% se debe a descuidos o negligencias, que también se producen al volante. De hecho, los mayores riesgos se originan por arrojar a la vía cigarrillos mal apagados o cristales que provocan el conocido “efecto lupa”.

Por ello, estos malos hábitos se consideran una infracción grave y se sancionan con multas económicas de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del carné de conducir.