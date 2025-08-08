Estas son las sanciones a las que te enfrentas por no pasar la ITV a tiempo

Ir a pasar la ITV es un acto bastante habitual para los conductores. El 81,1% de los vehículos que se presentan a la Inspección Técnica, la aprueban a la primero, según datos del Ministerio de Industria y Turismo (MINTUR). Este dato muestra que la mayoría de los vehículos pasan la ITV a la primera, pero si no la pasas y sigues circulando con tu vehículo, te pueden multar.

Además debes tener en cuenta que el verano es la época con más desplazamientos del año, ya que la DGT espera 100 millones de largo trayecto. Para no tener ningún imprevisto en la carretera, se recomienda que antes de iniciar estas vacaciones, revises el líquido refrigerante, el nivel de aceite, los neumáticos, las luces, los frenos, el sistema de climatización y mirar que las escobillas limpiaparabrisas estén en buen estado, para que el coche esté en estado óptimo.

Mecánico revisando un vehículo / Freepik

Los fallos más comunes que te impedirán pasar la ITV a tu vehículo

Como hemos dicho, la ITV es obligatoria para todos los vehículos, y dependiendo de su antigüedad, tendrá que pasarla con mayor o menor frecuencia. Los vehículos en España están obligados a pasar la ITV, cuando transcurren 4 años si es nuevo. Cada 2, cuando hayan cumplido esos 4 años, y cada año si el vehículo tiene más de 10 años. Además la DGT puso en marcha una ley que exige pasar la ITV dos veces al año (cada 6 meses), a los vehículos ligeros que están destinados al transporte de mercancías con una masa máxima autorizada inferior a 3.500 kilos.

Cuando un vehículo no pasa la ITV, suele ser por varios defectos, no sólo por uno. Los fallos que más se repiten son los referentes al alumbrado y señalización, las emisiones contaminantes, las ruedas y la suspensión y los frenos. Para subsanar estos fallos, se recomienda realizar un mantenimiento periódico a tu vehículo o llevarlo a un taller antes de pasar la ITV.

Mecánico revisando el aceite de un vehículo / Freepik

Multas por no tener la ITV

Lo más importante es que la Inspección Técnica del Vehículo es por tema de seguridad, y circular sin ella puede causar accidentes de tráfico con fallecidos y heridos graves. Por esto, está calificado como una infracción grave en la normativa. No llevar la ITV correctamente pasada puede conllevar una sanción económica de 200 (ITV desfavorable) o 500 euros (ITV negativa), dependiendo del caso.

Si pasas la ITV, pero no llevas la pegatina que lo acredita, te multarán con hasta 100 euros. En los casos más extremos, si manipulas la pegatina de la ITV, el conductor implicado se enfrentaría a una sanción económica de entre 6.000 y 12.000 euros y a una pena de prisión de tres a seis meses.