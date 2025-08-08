Cuidado: esta es la multa que te pueden poner por conducir con gafas de sol

Ahora que estamos en verano es muy habitual (y hasta recomendable) conducir con gafas de sol, y más aún si lo vas a hacer en un país como España, donde hay muchas horas de sol a lo largo del día. Por ello, la DGT recomienda que siempre lleves unas gafas de sol en la guantera para aquellos trayectos donde puedan ser necesarias.

Sin embargo, no debes cometer el error de usar gafas que no apruebe la propia DGT, ya que, además de llegar a ser perjudicial para tu visión o peligroso para la conducción, podrías ser multado por ello.

La visión en la conducción

Según un estudio, el 59,4% de los ciudadanos españoles no se revisa la vista desde hace más de un año (como mínimo) y además, cada vez es más común ver en los jóvenes algunos problemas de visión que les llevan a necesitar gafas.

Por ello, debes estar concienciado sobre este problema, y para situaciones en las que vayas a realizar un esfuerzo prolongado con la vista, como conducir en un viaje, debes estar seguro de que tienes todos los sentidos en lo que haces y que tu estado de salud (visión incluida) es el correcto. Aunque no tengas problemas de visión, es recomendable que uses gafas de sol si vas a conducir durante el día, para hacerlo de una forma más cómoda.

Dependiendo de las gafas de sol que lleves podrían llegar a multarte / Neomotor

La multa por usar gafas de sol

Si vas a conducir con gafas de sol, es importante que te asegures de que cumplen ciertos requisitos. No todas las gafas son válidas y de hecho, si son muy oscuras o no están homologadas pueden llegar a costarte una sanción de 200 euros.

Además, por norma general, de noche no podrás conducir con ningún tipo de gafas de sol, independientemente de la categoría del filtro solar que tengan (el filtro determina cuánta luz absorben), pero incluso durante el día, usar unas gafas que sean demasiado oscuras puede ser interpretado por los agentes como una conducta peligrosa y sancionable.

A continuación te dejamos las categorías del filtro solar de las gafas: