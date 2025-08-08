Leapmotor mejora su buque insignia, ahora con tracción total y una carga más rápida

Leapmotor aumenta su oferta de coches eléctricos con una nueva versión del C10, la Diseño C10 81.9kWh AWD. Se trata de un C10, como ya lo conocíamos, pero ahora llega con tracción total.

El Leapmotor C10 AWD será una de las novedades de la marca este año y se exhibirá en el Salón del Automóvil de Zúrich este octubre.

Esta nueva versión del buque insignia de la marca china de Stellantis se ha desarrollado pensando en los conductores conductores que valoran la potencia, la versatilidad y el control inteligente. Así, Leapmotor quiere redefinir la movilidad eléctrica ofreciendo una combinación equilibrada entre rendimiento dinámico y manejo de precisión.

El Leapmotor C10 ha sido mejorado teniendo en mente la demanda de mayor autonomía, una carga más rápida y una dinámica de conducción superior sin comprometer la comodidad o la eficiencia de los conductores que quieren dar el salto a la movilidad eléctrica.

Solo 22 minutos

Fabricado sobre una arquitectura de 800V, el Leapmotor C10 AWD cuenta con un sistema de tracción total con doble motor de alto rendimiento. La gestión inteligente de la energía se adapta a las condiciones de conducción reales que pueda encontrarse el vehículo durante los recorridos.

Entrega 585 caballos de potencia y hace el 0 a 100 km/h en solo 4,0 segundos. Su sistema inteligente de tracción total garantiza un agarre y una estabilidad óptimos, respondiendo instantáneamente a las superficies cambiantes bajo cualquier condición climática.

Leapmotor C10 / Leapmotor

El Leapmotor C10 equipa una batería LFP, respaldada por el sistema de alto voltaje de 800 V, que permite carga ultrarrápida y pasa del 30% al 80% de la capacidad en solo 22 minutos. La batería ha sido probada en condiciones extremadamente frías y el sistema ofrece un alto rendimiento de carga sin necesidad de precalentamiento.

El Leapmotor C10 AWD se une así a las opciones de este SUV que transmite sensaciones de alta gama, donde esta el C10 básico y el C10 REEV o de autonomía extendida que, equipado con un depósito de gasolina que carga la batería, permite circular en modo totalmente eléctrico sin tener que preocuparse por la autonomía ni encontrar un punto de recarga.