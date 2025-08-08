Trámites
Estas son las 3 formas de registrar un apoderamiento de la DGT
Si tienes algún trámite por resolver con la Dirección General de Tráfico pero no puedes asistir, no te preocupes porque puedes delegarlo en otra persona
Rubén Burillo
En algunas ocasiones, no podemos ir a hacer algún trámite con la Dirección General de Tráfico y se lo tenemos que delegar a otra persona. Ya sea por trabajo o por vacaciones, la DGT pone a disposición de los ciudadanos una herramienta gratuita, llamada Registro de Apoderamientos (REA), para delegar en un tercero la realización de un determinado trámite o varios.
El Registro de Apoderamientos de la DGT es una plataforma informática a través de la cual una persona autoriza a otra para que actúe en su nombre en la sede digital de la DGT o en cualquier jefatura de tráfico. Pero ¿cómo se registra este apoderamiento?
¿Para qué trámites puedo apoderar?
Se podrá inscribir un apoderamiento en todos aquellos trámites y actuaciones que previamente han sido registrados en el Sistema de Información Administrativa (SIA) con capacidad para ser iniciados por un apoderado en representación de un poderdante.
Además la Dirección General de Tráfico recuerda que el número máximo de representantes lo define la propia DGT para cada trámite. En algunas situaciones puedes tener varios representantes simultáneamente, mientras que en otros solo permiten uno.
¿Cómo se puede registrar un apoderamiento?
Como hemos dicho, el Registro de Apoderamiento es una herramienta que permite, de forma fácil y gratuita, que otras personas realicen trámites en tu nombre. La representación puede ser especifica (para un único trámite) o general (para varios). Existen tres maneras de registrar un apoderamiento:
- Por internet: En la Sede Electrónica, podrás crear representaciones, consultar detalles de esas representaciones, anularlas o renovarlas y ver los usos y los documentos.
- Por teléfono, a través del 060: Por esta vía, la representación deberá solicitarla siempre al representado y solamente para personas físicas.
- Presencialmente en una oficina o jefatura de tráfico: Acudiendo con los documentos de otorgamiento o revocación cumplimentados con la información sobre trámites autorizados y las firmas de los interesados, puedes registrar un apoderamiento en cualquier jefatura de tráfico. Estos papeles los puedes descargar en la Sede Electrónica.
- El audio de un empresario: “Koldo, muchas gracias por lo del Puerto de Bilbao, es una donación de 5.000 euros, eres un crack”
- Alberto y Laura Caballero, creadores de 'La que se avecina', cambian de plataforma: HBO Max estrenará 'Por el amor de Dios
- Los Mossos paran en la AP-7 a un camionero por hablar con el móvil y le encuentran 410 kilos de cocaína, hachís y marihuana
- La inmobiliaria Engel & Völkers deberá pagar 6,4 millones de euros por emplear como falsos autónomos a sus comerciales
- ¿Qué es el 'pub crawling', la actividad que ha prohibido el Ayuntamiento de Barcelona?
- Una doctora explica qué le ha pasado a la nariz operada de Lucas, de Andy y Lucas: 'Ha mutado nivel máximo
- Una inversión millonaria resucita un centro comercial olvidado en una arteria principal de Sabadell
- Hacienda empieza a devolver el dinero a los pensionistas mutualistas: unos cuantos se quedarán sin cobrar