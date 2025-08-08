Estas son las 3 formas de registrar un apoderamiento de la DGT

En algunas ocasiones, no podemos ir a hacer algún trámite con la Dirección General de Tráfico y se lo tenemos que delegar a otra persona. Ya sea por trabajo o por vacaciones, la DGT pone a disposición de los ciudadanos una herramienta gratuita, llamada Registro de Apoderamientos (REA), para delegar en un tercero la realización de un determinado trámite o varios.

El Registro de Apoderamientos de la DGT es una plataforma informática a través de la cual una persona autoriza a otra para que actúe en su nombre en la sede digital de la DGT o en cualquier jefatura de tráfico. Pero ¿cómo se registra este apoderamiento?

Registro de apoderamientos de la DGT / DGT

¿Para qué trámites puedo apoderar?

Se podrá inscribir un apoderamiento en todos aquellos trámites y actuaciones que previamente han sido registrados en el Sistema de Información Administrativa (SIA) con capacidad para ser iniciados por un apoderado en representación de un poderdante.

Además la Dirección General de Tráfico recuerda que el número máximo de representantes lo define la propia DGT para cada trámite. En algunas situaciones puedes tener varios representantes simultáneamente, mientras que en otros solo permiten uno.

Una persona le da a otra la llave del vehículo / Freepik

¿Cómo se puede registrar un apoderamiento?

Como hemos dicho, el Registro de Apoderamiento es una herramienta que permite, de forma fácil y gratuita, que otras personas realicen trámites en tu nombre. La representación puede ser especifica (para un único trámite) o general (para varios). Existen tres maneras de registrar un apoderamiento: