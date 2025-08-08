Consejos
¿Te vas de viaje? Esto es lo que tienes que revisar en tu vehículo si no quieres ningún susto
El verano es la época con más desplazamientos del año y tienes que tener tu coche a punto para no tener ningún imprevisto o accidente en la carretera
Rubén Burillo
Agosto es uno de los meses en los que hay más desplazamientos por las carreteras españoles, ya que la Dirección General de Tráfico espera que haya aproximadamente unos 52,9 millones. Las personas tienen ganas de vacaciones, y para ir a sus destinos, 9 de cada 10 españoles cogerán sus vehículos. Esto significará más atascos o retenciones, y hay que conducir con mucha atención y extremar las precauciones. Para que no tengas ningún susto o imprevisto en los meses de disfrutar, esto es lo que tienes que revisar de tu vehículo.
Hay que poner mucha atención a las altas temperaturas y al calor extremo porque pueden incrementar hasta en un 25% las probabilidades de sufrir un accidente, según señala la Dirección General de Tráfico. El riesgo se compara al de conducir bajo los efectos de una tasa de alcohol entre 0.5 y 0.8 g/l. También hay que tener mucho cuidado con la fatiga y el agotamiento, ya que se relacionan con el 20-30% de los accidentes de tráfico en España.
Mucho cuidado en la carretera
Antes de irte de vacaciones tienes que revisar tu vehículo, pero también hay acciones muy importantes que debes de llevar a cabo. Las altas temperaturas aumentan el cansancio y la fatiga al volante y reducen los reflejos. Como señala la DGT, “un conductor que se encuentra bajo los efectos del calor, normalmente, tarda más en reaccionar y es más agresivo”. Para que estas temperaturas extremas y la fatiga no te afecten, hay una serie de recomendaciones:
- Usa ropa cómoda y holgada: Lo mejor es que el conductor vaya lo más cómodo posible. Para ello se recomienda llevar prendas frescas y transpirables, y un calzado cómodo y con buena sujeción.
- Hidratación: Es muy importante beber agua o algún refresco, frecuentemente mientras conduces para estar hidratado durante todo el viaje. Obviamente nada de bebidas alcohólicas cuando estás al volante.
- Parar cada dos horas: Mantener una atención constante durante un tiempo prolongado produce fatiga, y se recomienda parar cada 2 horas o 200 kilómetros para descansar o hacer estiramientos cuando bajes del coche, porque a partir de ese tiempo o recorrido, los errores aumentan y disminuye la capacidad de procesar información y aumenta el tiempo de reacción. Además si puede ser, en las paradas procura detenerte en zonas con sombra.
- Evitar comidas copiosas: Después de una buena comida siempre nos entra algo de cansancio o fatiga, la atención disminuye y aparece el sueño. Antes de un viaje, se recomienda comer algo ligero, rico en proteínas y vitaminas, evitando las comidas grasas.
¿Qué debes revisar en tu vehículo antes de irte de vacaciones?
Para que no tengas ningún susto en la carretera es fundamental revisar tu vehículo antes de irte de viaje. La Dirección General de Tráfico recomienda principalmente comprobar 6 elementos, para evitar averías en verano y prolongar la vida de estos componentes:
- Batería: Es uno de los elementos que más sufre con las altas temperaturas, ya que el ácido del interior se seca con más facilidad. Conviene comprobar que el rendimiento de la batería sea correcto, ver el tiempo de arranque y que los bornes no estén blanquecinos. Además ten en cuenta que si la batería tiene unos daños, es aún más fácil que se estropee.
- Neumáticos: Es el único elemento del vehículo que está en constante contacto con el asfalto. Es muy importante circular con los neumáticos en buen estado y con la presión de aire correcta para evitar reventones, pinchazos y desgastes prematuros.
- Aire acondicionado: Este es el elemento clave para combatir el calor extremo. Si se te estropea el sistema de climatización puede ser porque no tenga gas, este obstruido el filtro del habitáculo, sea necesario limpiar el condensador o los conductos, o en la peor situación, haya que sustituir el compresor completo.
- Líquidos: Mucho cuidado con la evaporación de los líquidos por las altas temperaturas, especialmente el refrigerante y anticongelante. También hay que revisar el líquido de frenos, el aceite y el líquido del limpiaparabrisas, que es fundamental para eliminar la suciedad e insectos del parabrisas y conducir con buena visibilidad.
- Frenos: Este sistema puede funcionar peor con altas temperaturas y se recomienda revisarlo antes de irte de vacaciones.
- Motor: Una avería común en los coches durante el verano es sufrir un calentón porque los elementos encargados de regular la temperatura del motor, que son el electroventilador y termostato, no funcionan correctamente, y el líquido refrigerante no llega al motor, provocando un sobrecalentamiento.
