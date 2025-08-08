El primer Bugatti 'solitario' ya está aquí: Brouillard es único, hecho a medida y tiene 1.600 CV

1.600 CV de potencia nacen de un motor W16 que da vida a una verdadera obra de arte.

El Bugatti Brouillard es el primer súperdeportivo que sale del programa Solitaire, que tiene como objetivo crear vehículos únicos y a medida según los gustos de los clientes de la casa de Molsheim. Seguro que de aquellos con los bolsillos más pudientes.

Y es que si, por norma general, un Bugatti ya está fuera del alcance de los comunes mortales, los coches que nacen al amparo de este programa son un sueño inalcanzable.

Belleza por dentro y por fuera

Se han cuidado todos los detalles, desde los mecánicos hasta la aerodinámica, sin dejar de lado el aspecto del coche. Se han tenido en cuenta hasta los colores y el tono de la carrocería, para que la percepción visual del Brouillard sea la de un deportivo ligero, alargado y dinámico, con especial protagonismo de las ruedas en su silueta.

Bugatti Brouillard / Bugatti

El frontal quiere asemejarse al Mistral. Los faros LED están creados en una estructura a líneas horizontales, los pilotos traseros tienen una elegante forma de flecha y, entre ambos, aparece escrito e iluminado Bugatti. En la parte trasera, llama la atención el alerón fijo en forma de cola de pato, que cierra una silueta con toda la elegancia que se merece.

El interior es, también, una obra de la artesanía. Tejidos parisinos, a medida, crean el habitáculo del Brouillard en combinación con elementos en aluminio. Hay detalles bordados en los paneles de las puertas y en los asientos y la palanca de cambios está hecha enun solo bloque de aluminio y cuenta con una pieza de vidrio que contiene la escultura del caballo favorito de Ettore Bugatti.

Solo hay uno

De hecho, el cliente que ha encargado este Bugatti único es un enorme apasionado de la marca y no solo ha querido un coche exclusivo, si no que gracias al programa Solitaire ha querido hacer un guiño a la inspiración del creador de la casa francesa: los caballos.

Bugatti Brouillard / Bugatti

La marca ha calificado el Bugatti Brouillard como la mejor evolución de su W16, que en este caso tiene cuatro turbocompresores, ya perfeccionado por otros modelos como el Chiron y el Mistral.

El Bugatti Brouillard se presentará al mundo durante la Car Week de Monterey, antes de pasar a manos de su legítimo propietario, que podrá disfrutar de una verdadera obra de arte sabiendo que no hay otra en el mundo como la suya.